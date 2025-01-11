В московском «Внуково» экстренно сел самолет, летевший из Москвы в Дубай 3 11.01.2025, 17:44

4,750

На борту находилось 240 человек.

В московском аэропорту «Внуково» экстренно приземлился самолет авиакомпании UTair, выполнявший рейс Москва — Дубай. Это второй подобный случай с бортами UTair за одну неделю и уже четвертая поломка лайнеров российских авиакомпаний с начала 2025 года, отмечает The Moscow Times.

Как рассказали в UTair, причиной экстренного возвращения самолета стало «изменение уровня гидравлической жидкости». По данным сервиса Flightradar24, борт развернулся в районе Баку и направился обратно в Москву. На борту находились 240 пассажиров, уточняет Mash. Никто из них не пострадал.

7 января лайнер Boeing 737 авиакомпании UTair, летевший из Санкт-Петербурга в Самарканд, также был вынужден приземлиться в аэропорту «Внуково» из-за неисправности. А 4 января сразу два российских самолета столкнулись с техническими проблемами во время рейсов: Airbus A321neo авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург, вернулся в аэропорт вылета; Boeing 737 авиакомпании NordStar, следовавший по маршруту Волгоград — Екатеринбург, также был вынужден прервать полет.

После российского вторжения в Украину в 2022 году западные страны усилили санкционное давление на РФ, которое в значительной степени затронуло авиационную отрасль. К концу 2024 число авиационных происшествий в России достигло антирекорда: за 11 месяцев было зафиксировано 208 авиационных происшествий, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Это самый высокий показатель за последние шесть лет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com