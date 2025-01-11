«Лукашенко раздуло от медикаментов» 4 11.01.2025, 22:19

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Врачи пытаются купировать болезни.

Политический аналитик Сергей Чалый рассказал о новом «имидже» престарелого белорусского диктатора, назвав того испуганным немощным стариком.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях отреагировали на это. Приводим некоторые из них:

«Кто по-вашему этот немощный старик? Это – мозаичный психопат, лауреат Шнобелевской премии, отец белорусского ГУЛАГа и особа, приближенная к Путину».

«Синелапый - политический зомби, который все ещё не понял, что умер».

«Кажись, мозаичному психопату Лукашенко купируют таблетками постоянно припадки истерии. Его раздуло от медикаментов, а тремор головы виден уже даже и когда видеокамеры уводят операторы. Все признаки болезни Паркинсон».

«Пора, пора на концерт к Кобзону».

«Не вздумай умирать. Нам тебя ещё судить».

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