Археологи воссоздали вкус древнеримского вина 1 11.01.2025, 22:25

Исследователи провели детективную работу.

Археологи недавно раскрыли секреты того, какое вино предпочитали римляне две тысячи лет назад. Широко известно, что древние римляне действительно любили вино. Оно было частью их историй и картин, а также других вещей, оставшихся после них. Но то, как оно на самом деле делалось, оставалось загадкой до недавнего времени. Открытие подробно описано в журнале «Antiquity».

Два исследователя, Димитри Ван Лимберген из Гентского университета и Паулина Комар из Варшавского университета, провели детективную работу. Они сравнили древние долии (винные емкости времен Римской империи) с теми, которые мы используем сегодня для производства вина.

Эти долии были не просто чашами для хранения вина. Скорее, они были подобны древним винным заводам. Они делали практически все, включая служение в качестве сосуда для вина и помощь в его производстве. Более того, вино, хранящееся в долии, становилось вкуснее со временем.

Открытия свидетельствуют о том, что римское вино имело легкий пряный привкус и пахло поджаренным хлебом и грецкими орехами.

Димитри Ван Лимберген, один из исследователей, объяснил, что их исследование бросает вызов тому, что мы думали, что знаем о римском виноделии. Во-первых, используя обнаруженные методы, римляне производили лучшие, более вкусные и более стабильные вина, чем мы считали возможными ранее.

Ван Лимберген подчеркнул широкое использование винных погребов с глиняными емкостями, или долиями, в римском мире со второго по четвертый век нашей эры. Это служит подсказкой о массивной винодельческой промышленности, не похожей ни на что, виденное ранее. Действительно, римляне обладали высоким уровнем мастерства и использовали весь спектр чувственного опыта в процессе виноделия.

Более того, Ван Лимберген отметил, что наш современный способ классификации вин не совсем отражает суть римского вина. В те времена римляне не просто придерживались белых и красных сортов вина.

Вместо этого римские вина щеголяли целым спектром цветов. Сюда входило все: от белого и желтого до золотистого, янтарного, коричневого и даже красного и черного. Все зависело от винограда и обработки.

Конкретное исследование римского виноделия знаменует собой первый случай, когда кто-либо внимательно изучил роль сосудов в этом римском искусстве. Таким образом, результаты являются совершенно новыми.

В настоящее время мы производим большую часть нашего вина в больших металлических контейнерах и производим тонну за раз. Тем не менее, следует отметить, что долии, используемые римлянами, очень похожи на сосуды, называемые гвеври, используемые грузинами. Оба использовали сопоставимые процессы.

Согласно исследованию, узкое дно долии помогло отделить твердые частицы винограда от вина во время ферментации. Это сильно отличается от обычных типов вина, которые мы потребляем в настоящее время, и стало причиной оранжевого оттенка.

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