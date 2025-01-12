Десантники ВСУ провели блестящую операцию на Купянском направлении
- 12.01.2025, 8:42
Стали известны подробности пленения итальянского наемника.
РФ продолжает вербовать иностранцев в свою оккупационную армию для участия в войне против Украины, причем враг ищет наемников не только среди граждан стран третьего мира.
Это доказывают бойцы 78-го отдельного десантно-штурмового полка «Герц», которые во время выполнения боевой задачи на Купянском направлении взяли в плен гражданина Италии, информирует пресс-служба ДШВ.
Выполняя это задание, украинские воины выявили вражескую группу, часть которой была ликвидирована, а другая часть - взята в плен.
Среди пленных оказался 51-летний итальянец по имени Джанни Ченни. В прошлом он работал в одном из ресторанов Самары, а в ноябре минувшего года оказался в рядах армии РФ.
Вероятно, он «стал очередной жертвой роспропаганды», отмечают в ДШВ. Бойцы опубликовали военный билет пленного, из которого следует, что он является уроженцем Неаполя.
В 1991 году закончил вуз в городе Милане, имеет гражданскую специальность «математик». Женат, имеет сына 2019 года рождения и дочь 2022 года рождения.
В бою с украинскими десантниками россиянам не помогли ни подготовка, ни численное преимущество. Бойцы ВСУ действовали слаженно и решительно, что позволило обезвредить врага и взять итальянского наемника живым.