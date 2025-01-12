Лучшие электромобили для города: названы универсальные варианты 4 12.01.2025, 13:11

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Эксперты составили рейтинг.

Водители, которые живут в городе, часто мечтают о комфортных и экологических поездках. Поэтому электромобили – это то, что нужно. Современные технологии позволили создать компактные, маневренные и стильные автомобили, идеально подходящие для городских поездок.

Эксперты MSN составили рейтинг лучших моделей электрокаров, сочетающих в себе эффективность, комфорт и стиль. Они обеспечивают достаточно места для пассажиров и багажа, их легко парковать, а еще они маневровые и хорошо управляемые.

BMW i3

Электрический хэтчбек имеет четыре места. Мощность двигателя составляет 170 л.

Лучшие электромобили для города: универсальные варианты

Заявленный запас хода – 160 км, реальный в городском режиме – около 128 км. До 460 км авто проедет благодаря 647-кубовому двигателю от скутера. Подержанные модели доступны примерно за 8000 фунтов стерлингов (416842 грн).

Это стильный и компактный электромобиль, идеально подходящий для городского использования. Благодаря опции удлинителя диапазона, он обеспечивает большую гибкость для долгих поездок.

BYD Dolphin

Компактный электромобиль от китайского производителя BYD активно завоевывает европейский рынок. Этот автомобиль позиционируется как стильный и экономичный вариант для городской езды.

Модель Dolphin отличается привлекательным дизайном и просторным салоном, несмотря на свои компактные размеры. Его длина составляет всего 4,2 метра, что позволяет легко маневрировать в городских условиях. Под капотом Dolphin скрывается мощный электромотор, обеспечивающий динамическую езду и достаточно большой запас хода – до 426 км на одном заряде.

Одним из преимуществ BYD Dolphin является его доступная цена, начинающаяся примерно с 27 000 фунтов стерлингов (1 406 843 грн). Базовая комплектация уже содержит тепловой насос и систему предупреждения перекрестного движения сзади, что делает его привлекательным вариантом для многих покупателей.

BYD Dolphin – это современный, стильный и экономичный электромобиль, являющийся достойным конкурентом другим моделям в своем классе.

Citroën Ami

Это компактный и стильный электромобиль, идеально приспособленный для городской жизни. Этот небольшой квадроцикл, длиной всего 2,4 м и шириной 1,39 м, с легкостью маневрирует в тесных городских улочках и легко находит место для парковки.

Несмотря на свои скромные габариты, Ami предлагает достаточно места для двух пассажиров. Модель доступна в различных цветовых решениях и с различными вариантами оформления, включая версию Cargo, где пассажирское сиденье заменяется грузовой зоной.

Ami оснащен электрическим двигателем мощностью 8 л.с., что позволяет развивать максимальную скорость 45 км/ч. Несмотря на небольшую мощность, этого вполне достаточно для комфортного передвижения по городу.

Citroën Ami – это не полноценный автомобиль, а скорее альтернатива мопеду или велосипеду. Он идеально подходит для коротких поездок по городу, позволяя избежать пробок и значительно сократить расходы на топливо.

Dacia Spring

Бюджетный электромобиль от румынского автопроизводителя, который обещает стать самым доступным электрокаром на европейском рынке. По предварительным данным, его стоимость составит около 15 000 фунтов стерлингов (781 579 грн).

Несмотря на низкую цену, Dacia Spring оснащена электрическим двигателем мощностью 44 л.с. и аккумулятором емкостью 26,8 кВт-ч, что обеспечивает запас хода около 230 км. Это делает его идеальным выбором для ежедневных поездок по городу.

Компактные размеры - длина всего 3,7 метра и высота 1,5 метра - позволяют легко маневрировать в городских условиях и находить место для парковки. Несмотря на небольшие габариты, Dacia Spring может похвастаться достаточно вместительным багажником объемом 300 литров, который можно увеличить, сложив задние сиденья.

Высокий дорожный просвет позволяет Dacia Spring уверенно чувствовать себя не только на асфальте, но и на легких бездорожьях. Это делает его универсальным автомобилем, который можно использовать как для городских поездок, так и для выездов на природу.

Hyundai Ioniq 5

Электромобиль с современным дизайном и высокотехнологичным оснащением предлагается в пяти комплектациях: Advance, Premium, N Line, Ultimate и N Line S. Покупатели могут выбрать между двумя типами привода - на два или четыре колеса. Авто доступно с батареями емкостью 63 кВт-ч (запас хода до 440 км) и 84 кВт-ч (до 570 км).

В стандартном оснащении предусмотрены круговое светодиодное освещение, система помощи в слепых зонах, предупреждение об расстоянии при парковке и мониторинге заднего вида с динамическим управлением. Автомобиль имеет длину 4,6 м и ширину почти 1,9 м, что делает его одним из крупнейших в своем классе. Несмотря на размеры, Hyundai Ioniq 5 обеспечивает комфортное управление и отличную маневренность. Это идеальный выбор для ищущих стильный, функциональный и мощный электрокар.

Mazda MX-30

Это стильный электромобиль с нестандартным дизайном, сочетающий элементы внедорожника и купе. Имея длину 4,4 метра и низкую линию крыши, авто выходит за рамки обычной классификации. Оно идеально подходит для городской езды благодаря запасу хода в 200 км.

Автомобиль комфортно преодолевает неровности дорог, обеспечивая приятный опыт вождения. В стандартном оснащении предусмотрены передние и задние датчики парковки, а также камера заднего вида. Mazda MX-30 предлагает багажное пространство объемом 366 литров, которое увеличивается до 1171 литра со сложенными задними сиденьями. Эта модель является хорошим выбором для тех, кто ищет практичный и экологичный автомобиль с современным дизайном.

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