Нефтебаза в Энгельсе пылает пятые сутки

Нефтебаза в Энгельсе пылает пятые сутки7
- 12.01.2025, 13:37
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Стратегический для войск РФ объект уничтожен.
Сильный пожар на нефтебазе в российском Энгельсе продолжается уже 5-е сутки. Потушить стратегический объект россияне оказались не в состоянии, пишет «Диалог.UA».
Нефтебаза «Кристалл» в Энгельсе была успешно атакована украинскими БПЛА еще в ночь на 8 января. Сегодня, спустя 5 суток, пожар там продолжается.
Глава Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил неспособность чрезвычайных служб справиться с возгоранием. Не хватает пенообразователей для того, чтобы потушить пожар. С его слов, сейчас происходит «контролируемое выгорание топлива». Огонь будет продолжаться до тех пор, пока сам не потухнет.
По последним данным, в результате этой атаки полностью уничтожены 3 резервуара с топливом. Еще 6 получили повреждения. Выведено из строя хранилище общим объемом почти 800 тыс. тонн, которое обеспечивало топливом находящуюся рядом авиабазу ВКС России Энгельс.
Последняя активно участвует в агрессии Украины, нанося ракетные удары по городам и селам страны. Уничтожение объекта - очень сильный удар по дальнобойным возможностям страны-агрессора.