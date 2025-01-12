FT: Время играет против Путина 1 12.01.2025, 20:15

1,182

Он сидит на тикающей финансовой бомбе замедленного действия собственного изготовления.

Тщеславие Путина заключается в том, что он якобы может финансировать эту войну без финансовой нестабильности и значительных материальных жертв, но это иллюзия, которая уже меркнет. Издание Financial Times пишет, что высокопоставленные представители правящей элиты России уже публично выражают беспокойство.

В докладе аналитика по России и бывшего банкира Крейга Кеннеди говорится об огромном росте корпоративного долга российских компаний. С 2022 года он вырос на 71% и превышает новые займы домохозяйств и правительства.

Путин взял под контроль банковскую систему России, обязав банки кредитовать выбранные компании на льготных условиях. Результатом этого стал поток кредитов по ставкам ниже рыночных, которые предоставляются выгодным экономическим субъектам.

По сути, Россия занимается массовым печатанием денег, которое осуществляется на условиях аутсорсинга, чтобы не отражалось на государственном балансе. По оценкам Кеннеди, общая сумма составляет около 20% национального производства России в 2023 году, что сопоставимо с совокупными бюджетными ассигнованиями на войну против Украины.

По действиям Кремля можно судить о том, что он считает неприемлемыми две вещи: слабые государственные финансы и бешеную инфляцию.

Правительство избегает значительного дефицита бюджета, несмотря на растущие расходы, связанные с войной. Центробанк может свободно повышать процентную ставку, которая уже составляет 21%. Этого недостаточно, чтобы сбить инфляцию, но достаточно, чтобы удержать рост цен.

При этом, по мере того, как займы становятся «плохими», в России зарождается кредитный кризис. Короче говоря, время не на стороне Путина. Он сидит на тикающей финансовой бомбе замедленного действия собственного изготовления. Главное для друзей Украины - лишить его единственного средства, которое могло бы ему помочь - доступ к внешним активам.

Запад перекрыл Москве доступ к резервам на сумму около 300 миллиардов долларов, помешал торговли нефтью и ограничил возможность импорта ряда товаров. Все это не позволяет России тратить зарубежные доходы на покрытие дефицита ресурсов внутри страны. Усиление санкций и передача российских активов Украине в качестве первого взноса по репарациям усилит эти ограничения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com