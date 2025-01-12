«Для России и россиян — это вообще единственный шанс на жизнь»5
- 12.01.2025, 21:13
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Аналитик описал сценарий распада РФ в следующие 50 лет.
Россию ожидает распад в ближайшие 50 лет. При этом от этого выиграли бы не только Украина, Запад и национальные образования, но и сама РФ.
Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, пишет РБК-Украина.
По его словам, распад РФ является прогнозируемым, если режим главы Кремля Владимира Путина сохранится на последующие годы и агрессивная политика не изменится.
«Контролируемое разделение России на национальные образования с центральной Московией в следующие 50 лет является неизбежным сценарием для РФ», - отметил он.
По словам Коваленко, он является сторонником такого сценария, потому что «от него выиграли бы все».
«Не только сами национальные образования РФ, которые смогли бы самостоятельно определять собственную политику и союзников в соответствии с этническими интересами, не только крупные игроки и Украина, которые бы распределили сферы влияния», - рассказал он.
От этого, по его мнению выиграла бы и сама РФ, которая смогла бы наконец-то перезагрузить выбранную варварскую стратегию развития, которая существовала столетиями, и присоединиться к новой цивилизационной модели.
«Для России и россиян - это вообще единственный шанс на жизнь. Имперская модель не работает и приведет к гибели всего, что они так любят, в будущие поколения», - резюмировал военный.