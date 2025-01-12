закрыть
12 января 2025, воскресенье, 22:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Для России и россиян — это вообще единственный шанс на жизнь»

5
  • 12.01.2025, 21:13
  • 3,772
«Для России и россиян — это вообще единственный шанс на жизнь»

Аналитик описал сценарий распада РФ в следующие 50 лет.

Россию ожидает распад в ближайшие 50 лет. При этом от этого выиграли бы не только Украина, Запад и национальные образования, но и сама РФ.

Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, пишет РБК-Украина.

По его словам, распад РФ является прогнозируемым, если режим главы Кремля Владимира Путина сохранится на последующие годы и агрессивная политика не изменится.

«Контролируемое разделение России на национальные образования с центральной Московией в следующие 50 лет является неизбежным сценарием для РФ», - отметил он.

По словам Коваленко, он является сторонником такого сценария, потому что «от него выиграли бы все».

«Не только сами национальные образования РФ, которые смогли бы самостоятельно определять собственную политику и союзников в соответствии с этническими интересами, не только крупные игроки и Украина, которые бы распределили сферы влияния», - рассказал он.

От этого, по его мнению выиграла бы и сама РФ, которая смогла бы наконец-то перезагрузить выбранную варварскую стратегию развития, которая существовала столетиями, и присоединиться к новой цивилизационной модели.

«Для России и россиян - это вообще единственный шанс на жизнь. Имперская модель не работает и приведет к гибели всего, что они так любят, в будущие поколения», - резюмировал военный.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Правда о БелАЭС выходит наружу
Правда о БелАЭС выходит наружу Петр Олещук
Два наших Миколы
Два наших Миколы Ирина Халип
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович
Да ты не тушуйся, Владимир Владимирович Альфред Кох
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов