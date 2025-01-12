В Германии сделали важное заявление об оружии для Украины

В Германии сделали важное заявление об оружии для Украины1
- 12.01.2025, 22:42
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Предоставление Украине помощи будет лучшим вкладом в безопасность Европы.
Министр иностранных дел Германии и солидер «Зеленых» Анналена Бербок настаивает, что Берлин должен предоставить Украине больше военной помощи, чем запланированная в бюджете по состоянию на данный момент.
Об этом сообщает Spiegel. Комментарии главы МИД прозвучали во время общения со СМИ на полях встречи в Саудовской Аравии по поводу будущего Сирии.
Бербок на вопрос Spiegel в контексте якобы блокировки канцлером Шольцом дополнительного пакета помощи для Украины выразила мнение, что если дополнительное оружие не предоставить, Украина «будет менее способна защищаться, а значит и менее способна защитить нас». Она добавила, что предоставление Украине помощи будет лучшим вкладом в безопасность Европы и Германии.