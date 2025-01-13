Зеленский обратился к Ким Чен Ыну

Зеленский обратился к Ким Чен Ыну7
- 13.01.2025, 8:20
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Президент Украины предложил обмен.
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 12 января, заявил, что Украина готова передавать диктатору КНДР Ким Чен Ыну солдат его армии, если он сможет организовать их обмен на украинских воинов, находящихся в плену РФ.
Он добавил, что для тех солдат из Северной Кореи, которые не захотят возвращаться — будут другие варианты.
«В частности, те из корейцев, кто изъявит желание приближать мир через распространение правды на корейском об этой войне, получат такую возможность», — заявил Зеленский.
Украинский президент добавил, что сейчас это лишь вопрос времени, «когда украинским военным удастся захватить еще [солдат армии КНДР]
«Кроме первых захваченных в плен солдат из Северной Кореи, бесспорно, будут и другие… И ни у кого в мире не должно остаться сомнений, что российская армия зависит от военной помощи КНДР», — добавил он.