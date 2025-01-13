ВСУ взяли в плен российского военного преступника 1 13.01.2025, 15:20

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Евгений Уланцов

Он причастен к расстрелам украинских пленных.

В Курской области в плен к Силам обороны Украины попал российский военный преступник Евгений Уланцов. Он причастен к расстрелам украинских пленных.

Об этом сообщает украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко. По его данным, военный преступник Уланцов 2003 года рождения был военнослужащим 40-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ (воинская часть 10103).

«21-летний убийца подписал контракт меньше месяца назад. Командиры сначала обещали, что он будет медиком, а потом бросили его на поле боя. Он рассказал, что именно командиры отдают приказы на расстрел военнопленных», - отметил Цаплиенко.

Журналист отметил, что Уланцов подтвердил тот факт, что расстрелы украинских военнопленных - это целенаправленная российская политика, а не единичные случаи.

«Меня тупо бросили на «мясо». Когда мы докладывали, что у нас раненые, «двухсотые», они говорили: «Сидите на месте и не высовывайтесь. К вам придет подмога, вас эвакуируют». Этой подмоги не было... Я увидел двух украинских военнослужащих. Он (другой оккупант - прим.) им крикнул: «Бросьте оружие». Они бросили. Я связывался с командиром и докладывал, что вот - двое украинских военнослужащих (в плену - прим.). Командир в этом кипише не разобрал сначала моих слов, а потом приказал: «Открывайте огонь», - поделился оккупант.

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