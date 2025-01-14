Дроны второй раз за неделю атаковали Энгельс 4 14.01.2025, 8:04

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Снова попали в нефтебазу.

В ночь с 13 на 14 января беспилотники атаковали город Энгельс в Саратовской области России, в результате чего возник пожар на одном из промышленных предприятий. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, передает «Фокус».

«В результате атаки БПЛА есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе. Экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме», — написал Бусаргин.

Как отмечают в соцсетях, дроны снова атаковали нефтебазу, которая расположена в Энгельсе.

На одном из обнародованных в соцсетях видео слышно, как местная жительница говорит о том, что загорелись баки с топливом.

«Опять баки загорелись. Туда и попали», — говорит женщина.

Канал Mash утверждает, что в результате атаки БпЛА было слышно около 10 взрывов. Тем временем жители Энгельсе рассказали «Осторожно Новости», что после атаки БпЛА на нефтебазе снова начался пожар. По их словам, в объект попали минимум два раза.

Украинская сторона на момент публикации материала не комментировала атаку беспилотников по Энгельсу.

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