Россияне уничтожили под Курском уникальную систему ПВО КНДР 14.01.2025, 8:42

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Напуганные российские войска идентифицировали цель как вражескую.

Войска КНДР доставили в Курскую область уникальную систему противовоздушной обороны. Впрочем, россияне по ошибке уничтожили ее, пишет Forbes.

Когда 12-тысячный 11-й армейский корпус Северной Кореи прибыл в Курскую область, чтобы поддержать российские войска в борьбе с украинскими силами, они привезли противотанковые машины, гаубицы, ракетные установки, а также редкую систему ПВО.

Эта система сочетала большое колесное шасси с радаром и пусковыми установками от российского ЗРК «Тор», обычно размещенного на гусеничной базе. Она настолько необычна, что российские военные, вероятно, не узнали ее как свою. В пятницу, или чуть раньше, российские дроны обнаружили и уничтожили эту северокорейскую машину.

Россияне распространили видео с атаки, считая, что нанесли удар по украинской ПВО. Однако внешним наблюдателям понадобилось несколько дней, чтобы выяснить, что именно было уничтожено.

«Похоже, что то, что изначально считалось «радиолокационной системой западного производства», на самом деле является северокорейской версией ЗРК «Тор» на колесном шасси», - отметил польский аналитик WarVehicleTracker.

«Смешно... что Россия ударила бы по собственному ЗРК», - добавил аналитик, предположив, что дроновые подразделения не были предупреждены о прибытии северокорейской техники.

Эта потеря больно ударила по российско-северокорейской группировке в Курске, которая с ноября пытается вытеснить 20 тысяч украинских военных с плацдарма - в основном безуспешно. Один из штурмов закончился гибелью и ранением 200 северокорейских солдат, а во время другой атаки россияне потеряли целый батальон - 400 человек.

Украинские беспилотники наносят значительные потери. «Противник достиг достаточного масштаба и разнообразия своих беспилотников и отточил тактику их использования», - отметил российский военный блогер. Танки «просто не доходят до рубежа для атаки».

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