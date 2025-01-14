The Telegraph: Китай строит десантные баржи для вторжения на Тайвань 2 14.01.2025, 10:18

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Фото: Pu Haiyang/VCG via Getty

Получен последний сигнал предупреждения.

Китай строит специальные десантные баржи, вероятно, предназначенные, для перевозки военной техники Народно-освободительной армии к берегам Тайваня, что может свидетельствовать о намерении развернуть полномасштабное вторжение на остров. Об этом на страницах The Telegraph пишет военный обозреватель Дэвид Акс.

Он отмечает, что первым о строительстве пяти барж сообщило издание Naval News, по информации которого баржи разрабатываются по крайней мере с 2022 года и они представляют новый и важный потенциал для китайских сил.

Военный обозреватели напоминает, что за десятилетия Военно-морские силы Китая создали значительную десантную флотилию, в состав которой входят восемь десантных доков типа 071 для перевозки войск и припасов, по меньшей мере три штурмовых корабля типа 075 для перевозки войск и вертолетов и пока что один гигантский десантный корабль типа 076, который также может запускать и приземлять высокоэффективные дроны.

Но, вероятно, этих сил было слишком мало, чтобы высадить на берег Тайваня достаточно войск и оборудования, предполагает эксперт и приводит данные аналитиков, что «Китаю понадобится переправить два миллиона человек через пролив, чтобы гарантировать победу».

Поэтому, чтобы укрепить свои десантные силы, Национально-освободительная армия Китая (НАОК) планирует ввести в эксплуатацию сотни коммерческих судов, включая автомобильные паромы. Эти суда могли бы примерно утроить мощность китайских десантных сил, считает обозреватель.

Он напоминает, что закон о национальном оборонном транспорте от 2017 года предусматривает, что вся транспортная инфраструктура Китая, включая корабли, доступна для военного использования. Военно-морские инженеры начали модифицировать ключевые суда, чтобы сделать их лучшими штурмовыми кораблями, в частности, добавив тяжелые рампы, которые могут выдержать вес бронетехники, отмечает Акс.

«Но укрепление пандусов не решает основной проблемы. Как автомобильный паром должен приблизиться к берегу, чтобы опустить рампу на сушу? Паромы сконструированы таким образом, чтобы причаливать к пирсам и опускать пандусы на бетон», - анализирует Акс.

Он предполагает, что НОАК могла бы привлечь свои гражданские штурмовые силы, захватив тайваньский порт, но надежно защищенные порты являются тяжелыми мишенями. По его мнению, как раз «новые штурмовые баржи являются ключом к соединению автомобильных паромов и других гражданских судов с песчаными пляжами».

«Баржа, по сути, является плавучим пирсом... Паром может остановиться рядом, опустить рампу на верхнюю часть баржи и разгрузить транспортные средства», - пояснил эксперт.

Он отметил, что хотя эти китайские баржи менее уязвимы к сильным ветрам и волнам, но они все равно будут уязвимы к вражескому огню. Однако для китайцев, отмечает аналитик, это не проблема, ведь «китайская промышленность уже доказала, что может построить дополнительные копии за несколько месяцев».

Акс считает, что эти новые баржи «являются последним сигналом предупреждения» о том, что нападение на Тайвань неизбежно:

«Если вторжение начнется, баржи могут стать причиной его успеха».

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