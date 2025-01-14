Bloomberg: Китай подумывает продать TikTok Илону Маску 14.01.2025, 11:12

Чтобы оставить соцсеть в США.

Китайские власти рассматривают возможность продажи TikTok американскому миллиардеру Илону Маску из окружения Дональда Трампа, если запрет на приложение в США вступит в силу, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Сейчас Верховный суд США рассматривает вопрос о вступлении в силу закона, согласно которому китайская компания ByteDance должна свернуть деятельность TikTok в стране до 19 января. После этой даты сторонних поставщиков интернет-услуг будут штрафовать за поддержку работы соцсети в США.

Источники Bloomberg утверждают, что власти Китая рассчитывают оставить TikTok в собственности ByteDance — компания пытается сохранить этот статус с помощью судебных исков. Однако в ходе прений о будущем TikTok в США судьи, рассматривающие этот вопрос, дали понять, что намерены поддержать новый закон.

По данным издания, Пекин рассматривает разные сценарии сотрудничества с новой американской администрацией, которую вскоре возглавит Трамп. Среди прочего обсуждается и вариант, согласно которому принадлежащая его соратнику Илону Маску соцсеть X возьмет под контроль американское подразделение TikTok.

В то же время в самой ByteDance в комментарии CNBC назвали сообщения о возможной продаже соцсети Маску «чистым вымыслом».

По оценке Bloomberg, аудитория TikTok в США составляет 170 млн человек, а стоимость американского подразделения соцсети может достигать 40−50 млрд долларов.

Напомним, в апреле 2024 года Конгресс США принял закон, обязывающий китайского владельца TikTok, ByteDance, продать платформу американской компании или столкнуться с запретом соцсети на территории США с 19 января 2025 года. Компания заявила, что не будет продавать платформу.

Американские чиновники утверждают, что, будучи китайской компанией, TikTok потенциально дает Пекину возможность собирать данные об американцах и влиять на общественное мнение.

В декабре прошлого года апелляционный суд США, состоящий из трех судей, поддержал закон, заявив, что эта мера была оправдана как «часть более широких усилий по противодействию обоснованной угрозе национальной безопасности», исходящей от Пекина.

На слушаниях в Верховном суде в пятницу адвокаты, представляющие TikTok и создателей контента, заявили, что запрет платформы будет нарушением свободы слова для более чем 170 миллионов пользователей TikTok в США.

В TikTok неоднократно отрицали, что китайская компартия использует компанию для распространения своего влияния, и заявляли, что принятый в США закон нарушает права пользователей на свободу слова в соответствии с Первой поправкой к американской Конституции.

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