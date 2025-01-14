СМИ: Новые дроны ВСУ способны нести не только мины, но и КАБы
- 14.01.2025, 12:32
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Это показал сегодняшний удар по России.
Еще вчера поздно вечером Украина атаковала территорию РФ беспилотниками и ракетами. Уже днем эти атаки продолжились. РосСМИ пишут о «хлопках» на Брянщине, Саратовщине и Татарстане. При этом атака на Альметьевск в Татарстане была сравнительно недавно, а под ударами оказалась нефтеперерабатывающая станция.
Паблик «Николаевский Ванек» пишет о том, что в сегодняшней атаке на РФ принимали участие новые типы дронов. Источник пишет, что среди дронов есть и такие, которые чем-то напоминают вражеские «Шахеды».
Некоторые из них способны нести на себе как очень большие мины, так и не большие КАБы. Еще пару месяцев назад дрон, атаковавший сегодня Энгельс, проходил испытания.
Паблик даже не сомневается, что сегодняшний день стал самым «дроновым» для РФ, когда под ударами оказались военные объекты и энергетическая структура Кремля.
Отдельно отметил «Ванек» и тот факт, что сегодня было много ударов по тем местам, куда раньше беспилотники Украины не долетали. Работу Украины против вражеских объектов на территории РФ можно увидеть в пабликах, так как в Сети появилось много роликов с того или иного города России.
При этом в МО РФ отчитались о «качественно проделанной работе» в борьбе с дронами Украины.