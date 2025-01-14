Бойцы ГУР зачистили позиции оккупантов, показав видео боя от первого лица
- 14.01.2025, 13:55
«Возвращать свое — это лучшая работа».
В Сети опубликовали кадры боевых действий спецподразделения ГУР Минобороны Украины «Артан» от первого лица и с высоты полета дрона.
На записи, опубликованной в Telegram-канале ГУР, показали выезд разведчиков на задание, штурм и зачистку позиций врага.
Украинские защитники продемонстрировали зачистку окопов оккупантов, огонь из станкового пулемета, а также нанесение ударов из гаубицы.
В следующем отрывке видео можно заметить, как БПЛА поражают скопления российских солдат, а также заброшенные дома и строения, в которых прячется противник.
«Возвращать свое - это лучшая работа», - подчеркнули в «Артан».
Спецподразделение «Артан» было создано еще 1 июня 2022 года, принимало участие в обороне Киевской области, Бахмута, Купянска, возвращали вышки Бойко. Командир «Артана» - майор ГУР Виктор Торкотюк.