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Бойцы ГУР зачистили позиции оккупантов, показав видео боя от первого лица

  • 14.01.2025, 13:55
Бойцы ГУР зачистили позиции оккупантов, показав видео боя от первого лица

«Возвращать свое — это лучшая работа».

В Сети опубликовали кадры боевых действий спецподразделения ГУР Минобороны Украины «Артан» от первого лица и с высоты полета дрона.

На записи, опубликованной в Telegram-канале ГУР, показали выезд разведчиков на задание, штурм и зачистку позиций врага.

Украинские защитники продемонстрировали зачистку окопов оккупантов, огонь из станкового пулемета, а также нанесение ударов из гаубицы.

В следующем отрывке видео можно заметить, как БПЛА поражают скопления российских солдат, а также заброшенные дома и строения, в которых прячется противник.

«Возвращать свое - это лучшая работа», - подчеркнули в «Артан».

Спецподразделение «Артан» было создано еще 1 июня 2022 года, принимало участие в обороне Киевской области, Бахмута, Купянска, возвращали вышки Бойко. Командир «Артана» - майор ГУР Виктор Торкотюк.

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