Атака ВСУ: на Саратовском НПЗ поражены два резервуара

Атака ВСУ: на Саратовском НПЗ поражены два резервуара3
- 14.01.2025, 21:24
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Спутниковый снимок.
В результате массированной атаки дронов по территории Российской Федерации пострадал Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Спутниковый снимок подтверждает поражение резервуаров.
Об этом сообщает Telegram проекта «Схемы».
Сообщается, что дроны поразили по меньшей мере два резервуара на Саратовском НПЗ.
Этот завод находится на недалеко от авиабазы стратегической авиации «Энгельс», где расположены Ту-95 и Ту-160. Эти стратегические бомбардировщики российская армия систематически использует для обстрелов территории Украины.