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Армения подписала документ о стратегическом партнерстве с США

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  • 14.01.2025, 22:20
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Армения подписала документ о стратегическом партнерстве с США

Ереван дистанцируется от РФ.

Главы внешнеполитических ведомств Армении и США подписали в Вашингтоне хартию о стратегическом партнерстве.

Об этом сообщила армянская служба «Радио Свобода».

Подписанию предшествовало заседание армяно-американского стратегического диалога в июне 2024 года, по итогам которого приняли совместное заявление о намерениях повысить его до стратегического партнерства.

«Мы создаем комиссию стратегического партнерства, которая предусматривает расширение сотрудничества в сферах экономики, безопасности и обороны, демократии, инклюзивности и межличностных отношений», – объявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Кроме того, Блинкен сообщил, что они работают с Арменией для усиления усилий по защите суверенитета и суверенной территории.

По его словам, на следующей неделе в Армению прибудет специальная пограничная группа из США для проведения совместных операций по охране границы.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян поблагодарил Вашингтон за усилия, которые поддерживают целостность суверенной территории и независимость государства. Ереван остается приверженным мирной повестке дня и тесно сотрудничает с США, отметил министр.

Мирзоян также заявил, что официальный Ереван готов работать с новой администрацией США.

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