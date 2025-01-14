В Беларуси два медика подрались из-за обвинений в краже овсянки и трех кусочков шоколадки 14.01.2025, 23:18

На чью сторону встал суд?

В реанимации новорожденных в одной из больниц Бобруйска конфликт между медработниками перерос в драку, поводом для которой стали обвинения в краже овсянки и трех кусочков шоколада. Ее последствия пришлось разбирать в судебном заседании. О том, на чью сторону встал суд, «Зеркало» узнало из банка судебных решений.

Медсестра Фаина (имена здесь и далее изменены) заступила на смену в реанимации новорожденных в местной больнице. Вместе с ней на смене работала Алла, с которой у Фаины сложились неприязненные отношения — та обвиняла женщину в краже овсянки и трех кусочков шоколадки.

Фаина решила поговорить с Аллой, чтобы та прекратила распространять о ней слухи, но разговор закончился дракой.

«В ходе разговора у них произошел конфликт, в результате которого Алла первая схватила ее за палец и замахнулась на ее рукой, после чего она оттолкнула левой рукой ее руку. Не исключает, когда отталкивала ее руку, то могла случайно схватить ее за палец, однако не хотела причинить данные телесные повреждения», — приводятся показания Фаины в материалах дела.

Свою вину она не признала, утверждая, что зачинщиком конфликта была Алла, которая «толкалась».

У Аллы было совсем другое видение ситуации. По ее словам, во время разговора в одной из палат отделения, Фаина стала приближаться к ней, указывая на нее пальцем. Алла расценила это как угрозу, и вытянула вперед руки, чтобы защититься.

«[Фаина] схватила и выгнула ей второй палец левой кисти, после чего она обратилась в травмпункт, где ей сделали снимок», — так показания Аллы зафиксированы в судебном решении.

Заслушали в суде и показания судмедэксперта. Он заявил, что при осмотре Аллы та рассказала о конфликте с Фаиной — по ее словам, Фаина ударила ее ладонью по голове и вывихнула палец.

Согласно заключению эксперта, у Аллы был выявлен ушиб второго пальца левой кисти, проявляющийся кровоподтеком неправильной овальной формы размерами 3,5×1 см. Эксперт отметил наличие припухлости и ограничение сгибания пальца из-за отека мягких тканей. По его мнению, причинение травмы было вызвано кратковременным воздействием тупого предмета (руки), что совпадает с описанным в ходе судебного заседания конфликтом. Травма была квалифицирована как «не повлекшее кратковременного расстройства здоровья или утраты трудоспособности».

Суд признал представленные доказательства «относимыми, допустимыми и достаточными». Свидетельские показания, заключение судебно-медицинской экспертизы и письменные материалы дела указывали на то, что телесные повреждения Алле были причинены Фаиной в ходе конфликта.

В своем решении судья отметил, что действия Фаины не носили характер самозащиты, так как «отсутствовали признаки противоправного нападения» со стороны Аллы, а значит действия Фаины содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 10.1 (умышленное причинение телесного повреждения, не повлекшего кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности) КоАП Беларуси, но являются малозначительными. В решении указано, что правонарушение не нанесло «значительного вреда» и не вызвало «серьезных последствий».

С учетом обоюдного конфликта, отсутствия отягчающих обстоятельств и личности обвиняемой, ранее не привлекавшейся к ответственности, суд постановил освободить Фаину от административной ответственности и прекратить производство по делу в связи с малозначительностью.

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