ВСУ перешли к новой тактике массированных ударов по России 2 15.01.2025, 14:57

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Генерал Службы внешней разведки Украины поделился деталями.

Украинские военные наносят умелые массированные удары по территории России. Деталями операций сегодня, 15 января, в эфире телеканала FREEДОМ поделился генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

«Прежде всего можем констатировать, что мы перешли к массированным ударам, что давно предполагалось новой стратегией. Для этого готовились все силы и средства - дальнобойные беспилотные летательные аппараты, беспилотники баллистического типа, ракеты, используемые для нанесения ударов на прифронтовой и оккупированной территориях, и, конечно, это иностранные ракеты - ATACMS, Storm Shadow и SCALP EG. Комплексные удары по объектам прежде всего военного производства, которое производит ракеты, комплектующие, системы наведения, композитные материалы, из которых изготавливают самолеты, ракеты, беспилотники, фактически уничтожают базу, которая создается для ударных сил, которые предоставляют нам проблемы ежедневно», - сказал он.

По словам Маломужа, такие удары имеют серьезное влияние на формирование оккупантами новых резервов для фронта. А особенно молниеносный эффект оказывают удары по хранилищам топлива. Например, такого дефицитного, как на базе в Энгельсе, уничтожение которого приводит к фактически нейтрализации ударов российской авиации.

Как объясняет генерал, на сокращение ударов армии РФ на фронте и по прифронтовой зоне также влияют и удачные удары за последние 3-4 дня.

Как известно, в это время были нанесены залпы и по российским складам боеприпасов, ракет для тактической авиации, для артиллерии, пусковых установках.

«Массированные удары по многим объектам - аэродромам, пусковым установкам ракет, любым типам беспилотников, прифронтовой зоне и местам концентрации войск - это самая эффективная модель, чтобы уничтожить ресурсы врага, чтобы он не мог наносить удары сегодня и готовить резервы для новых наступательных операций. Такие методы сейчас должны применяться комплексно», - сказал Маломуж.

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