The New York Times: Израиль и ХАМАС «на пороге» подписания соглашения 15.01.2025, 15:25

Стороны сосредоточены на уточнении последних деталей.

После более чем 15 месяцев почти непрерывных боевых действий в Газе, дипломаты, участвующие в переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, выразили осторожный оптимизм, что соглашение может быть достигнуто, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Неясно, придут ли в итоге стороны к соглашению и как могут измениться условия, учитывая, что в последние месяцы переговоры о прекращении огня не увенчались успехом.

«Мы находимся на завершающей стадии, однако до тех пор, пока мы не сделаем официальное заявление, это не станет реальностью», — сообщил журналистам во вторник Маджед аль-Ансари, представитель МИД Катара, одной из стран-посредников.

На какой стадии находятся переговоры?

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник, что Израиль и ХАМАС находятся «на пороге» подписания соглашения о приостановке боевых действий в Газе и освобождении заложников в обмен на палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

Он и дипломаты других стран-посредников, включая Катар и Египет, не могли добиться прорыва в переговорах в течение нескольких месяцев, но в последние недели их усилия привели к заметному прогрессу.

Посредникам удалось минимизировать разногласия между обеими сторонами, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, отметив, что теперь «они сосредоточены на уточнении последних деталей соглашения».

«В воскресенье США, Катар и Египет представили финальное предложение. Мяч теперь на стороне ХАМАС», — заявил Энтони Блинкен.

Официальные лица как из израильского правительства, так и из ХАМАСа выразили готовность продолжать, если другая сторона подпишет это соглашение.

В понедельник официальный представитель ХАМАСа заявил, что сделка возможна в ближайшие дни, если Израиль резко не изменит свою позицию. Во вторник израильский чиновник сообщил, что Израиль готов подписать соглашение и теперь ожидает ответа от ХАМАС.

Представители ХАМАС, ведущие переговоры в Катаре, должны получить одобрение от оставшихся военных командиров группировки в Газе для подписания соглашения. Среди этих командиров есть Мохаммад Синвар, чьим братом был Рашид Синвар, возглавлявший группу до своей гибели в сентябре от рук израильтян. Из-за необходимости держать свое местоположение в секрете, с ним трудно связаться, что приводит к задержкам.

До сих пор неясно, определился ли Синвар со своей позицией в отношении предложения о прекращении огня, которое ему предложили лидеры ХАМАС в Катаре.

Что говорится в предложении о прекращении огня?

Официальные лица избегают детального обсуждения предложенного соглашения, ограничиваясь общими фразами из-за сложности и чувствительности переговорного процесса.

Условия соглашения были во многом обусловлены предыдущими обсуждениями в мае и июле, сообщил дипломат, знакомый с ходом переговоров. Он уточнил, что обсуждения продолжаются в сложной и нестабильной обстановке, что требует осторожности в комментариях. Условия соглашения включают трехэтапное прекращение огня, согласно которому Израиль будет поэтапно выводить войска из Газы, а ХАМАС освобождать заложников в обмен на пленных палестинцев.

Израильские официальные лица надеются на освобождение хотя бы части из примерно 100 заложников, которые были захвачены ХАМАС в Газе после нападения на юг Израиля в октябре 2023 года. Израильские власти считают около 35 оставшихся заложников считаются погибшими.

Лидеры ХАМАС стремится завершить военные действия Израиля, организовать поставки материалов для восстановления инфраструктуры и добиться освобождения палестинцев.

На первом этапе, который продлится около шести недель, ХАМАС согласен освободить 33 заложника, большинство из которых, как полагает Израиль, живы. Об этом сообщил израильский чиновник, пожелавший остаться анонимным. Израиль готов освободить сотни палестинских заключенных в обмен, сказал чиновник, но число зависит от того, сколько заложников все еще живы, сообщает The New York Times.

Почему в последние недели наблюдается существенный прогресс в переговорном процессе?

Некоторые официальные лица считают, что смена администрации в США, намеченная на 20 января, оказала влияние на Израиль и ХАМАС, ускорив их процесс принятия решений после нескольких месяцев затяжных переговоров.

Избранный президент США Дональд Трамп предупредил, что если к моменту его вступления в должность заложники не будут освобождены, то «расплата будет жестокой». Стив Уиткофф, его посланник на Ближнем Востоке, также посещал Катар и Израиль.

Переговоры также ускорились после того, как Израиль достиг отдельного соглашения о прекращении огня с ливанской группировкой Хезболла, которая начала обстреливать Израиль ракетами сразу после нападения ХАМАС в октябре 2023 года. Из-за эскалации конфликта с Израилем, Хезболла согласилась на прекращение огня в ноябре, что способствовало изоляции ХАМАС.

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