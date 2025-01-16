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В ВСУ раскрыли, чем солдаты КНДР под Курском отличаются от «вагнеровцев»

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  • 16.01.2025, 9:24
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В ВСУ раскрыли, чем солдаты КНДР под Курском отличаются от «вагнеровцев»

Дело не только в нежелании сдаваться в плен.

Солдаты КНДР существенно отличаются от «вагнеровцев», ВСУ тяжело противостоять им в Курской области. Украинские военные рассказали, что северокорейские союзники РФ отличаются натренированностью, выдержкой и высокой точностью стрельбы.

Об этом военные ВСУ заявили в интервью The New York Times.

«Количество дронов, которое удалось сбить противнику из стрелкового вооружения, удивляет», - заявил экс-военный 80-й ОДШБр Юрий Бондар.

Украинским войскам трудно оборонять свои позиции в Курской области из-за усилившегося давления северокорейцев.

«Находят слабые места и прорываются», - заявил командир взвода Алексей.

Юрий Бондар, процитировал одного из командиров, заявив, что «вагнеровцы» по сравнению с солдатами Кима Чен Ына «просто дети».

Одной из характерных особенностей военных из КНДР собеседник СМИ назвал их нежелание сдаваться в плен, в таком случае они подрывают гранаты.

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