В ВСУ раскрыли, чем солдаты КНДР под Курском отличаются от «вагнеровцев»4
- 16.01.2025, 9:24
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Дело не только в нежелании сдаваться в плен.
Солдаты КНДР существенно отличаются от «вагнеровцев», ВСУ тяжело противостоять им в Курской области. Украинские военные рассказали, что северокорейские союзники РФ отличаются натренированностью, выдержкой и высокой точностью стрельбы.
Об этом военные ВСУ заявили в интервью The New York Times.
«Количество дронов, которое удалось сбить противнику из стрелкового вооружения, удивляет», - заявил экс-военный 80-й ОДШБр Юрий Бондар.
Украинским войскам трудно оборонять свои позиции в Курской области из-за усилившегося давления северокорейцев.
«Находят слабые места и прорываются», - заявил командир взвода Алексей.
Юрий Бондар, процитировал одного из командиров, заявив, что «вагнеровцы» по сравнению с солдатами Кима Чен Ына «просто дети».
Одной из характерных особенностей военных из КНДР собеседник СМИ назвал их нежелание сдаваться в плен, в таком случае они подрывают гранаты.