Россия перебрасывает дивизион катеров из Крыма: готовится операция 16.01.2025, 11:58

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Партизаны узнали подробности.

Агенты партизанского движения «АТЕШ» разведали местоположение дивизиона катеров во временно оккупированном страной-агрессором Россией Крыму. Они обнаружили, что враг готовится к переброске техники на Херсонщину.

В Telegram «АТЕШ» рассказали, что в месте дислокации 91 бригады 4 дивизиона речных катеров ВС РФ на мысе Тарханкут возле населенного пункта Еленовка расположены военные катера, спецтехника и размещается личный состав противника.

«На данный момент на базе происходит подготовка техники и обучение личного состава. В дальнейшем оккупанты планируют перебросить катера на Херсонское направление. Мы продолжаем следить за перемещениями и планами командования», - говорится в сообщении.

Однако планы врага по усилению своей группировки дополнительными плавсредствами для осуществления операции на Херсонщине могут потерпеть провал, ведь партизаны уже передали всю необходимую информацию Силам обороны Украины.

«Видимо, до своего назначения эта техника не доберется», - предположили они.

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