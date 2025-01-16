В Курской области в плен ВСУ сдалось 27 россиян

В Курской области в плен ВСУ сдалось 27 россиян1
- 16.01.2025, 13:23
- 1,166
Украинские десантники показали видео.
Сегодня, 16 января, в пресс-службе Десантных войск Украины поделились информацией о том, что на Курщине было взято в плен 27 вражеских солдат.
Источник пишет, что речь идет не только о сержантах, но и офицерах Путина. При этом это как вражеские десантники, так и представители мотополков ВС РФ.
Они сами сдались в плен, чтобы не умирать за Путина. Им сразу же была оказана первая медицинская помощь.
Десантники призывают и других солдат Путина сдаваться без боя, чтобы сохранить себе жизнь.