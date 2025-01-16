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В Курской области в плен ВСУ сдалось 27 россиян

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  • 16.01.2025, 13:23
  • 1,166
В Курской области в плен ВСУ сдалось 27 россиян
иллюстративное фото

Украинские десантники показали видео.

Сегодня, 16 января, в пресс-службе Десантных войск Украины поделились информацией о том, что на Курщине было взято в плен 27 вражеских солдат.

Источник пишет, что речь идет не только о сержантах, но и офицерах Путина. При этом это как вражеские десантники, так и представители мотополков ВС РФ.

Они сами сдались в плен, чтобы не умирать за Путина. Им сразу же была оказана первая медицинская помощь.

Десантники призывают и других солдат Путина сдаваться без боя, чтобы сохранить себе жизнь.

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