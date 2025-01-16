Россия осталась без танкеров для арктической нефти после новых американских санкций 16.01.2025, 21:03

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Российские компании, добывающие нефть в Арктике, где сосредоточено около четверти всех разведанных запасов «черного золота» в стране, столкнулись с серьезными проблемами из-за новых санкций США, сообщает Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники в отрасли.

По словам собеседников агентства, «Газпром нефть», качающая баррели с Новопортовского месторождения и морской платформы Приразломная, а также «Лукойл», разрабатывающий с Тимано-Печорские месторождения, в течение нескольких недель могут быть вынуждены начать приостановку добычи из-за невозможности вывезти нефть покупателям.

Под новый раунд нефтяных санкций, один из крупнейших с начала войны, попали как минимум 15 танкеров, которые были задействованы в перевозках российской арктической нефти, а также два плавучих хранилища — Умба и Кола, на которых проводилась перегрузка сырья с танкеров-челноков на более крупные суда класса Aframax или Suezmax. «Вариантов быстро заменить (попавшие под санкции танкеры) нет, — рассказывает один из источников Reuters. — Ничего подобного нельзя купить нигде. Суда были специально построены для этих проектов».

По словам собеседников агентства, миллионы баррелей нераспроданной нефти могут скопиться в хранилищах, объем которых крайне ограничен. При этом направить нефть на российские НПЗ де-факто невозможно: она изначально предназначалась для экспорта, и инфраструктуры для ее закачки в российскую систему трубопроводов просто нет.

С проблемами, как утверждают источники Reuters, могут столкнуться все три сорта арктической нефти: Novy Port с Новопортовского месторождения «Газпром нефти», где температура может достигать -55 градусов Цельсия, ARCO с морской платформы Приразломная и Varandey с Тимано-Печорских месторождений «Лукойла».

Это легкая нефть, с низким содержанием серы, которую до 2022 года активно закупали НПЗ в северо-западной Европе, а после начала войны и западных санкций — начали приобретать Индия и Китай. При этом благодаря премиальному качеству она всегда торговалась выше ценового потолка стран G7 ($60 за баррель).

Суммарный объем добычи арктических сортов составляет 300 тысяч баррелей в сутки, или около 10% от всего морского экспорта нефти из РФ. Индия и Китай уже дали понять, что не готовы принимать нефть с подсанкционных танкеров, и стали искать замену российских поставок: индийские НПЗ рассматривают возможность закупок сорта WTI в США, рассказал источник Reuters в одной из индийских нефтеперерабатывающих компаний.

В общей сложности от «прощальных нефтяных санкций» администрации Джо Байдена может пострадать российский нефтяной экспорт на 800 тысяч баррелей в сутки, или 15% всего нефтяного экспорта (включая морской и трубопроводный), оценивали ранее аналитики Альфа-банка. «В худшем сценарии Россия может лишиться $25 млрд экспортной выручки» ежегодно, предупреждает аналитик «Финама» Максим Пухов.

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