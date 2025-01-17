Самоубийцы из армии РФ на одном танке пошли в атаку на позиции ВСУ в районе Курдюмовки 2 17.01.2025, 9:08

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Видео показывает плачевное состояние армии врага на исходе третьего года войны.

На Донбассе противник решил совершить прорыв позиций ВСУ, бросив в бой только один танк. Пять дронов ВСУ преследовали танк, пока полностью не уничтожили бронемашину.

Украинские защитники назвали самоубийством попытку врага прорвать их позиции с помощью одного танка. Однако эта картина показывает плачевное состояние армии РФ на исходе третьего года войны, информирует Forbes.

Video of strikes with four FPVs and night bomber UAV on a Russian tank by the Ukrainian Border Guard's Phoenix strike UAV company.https://t.co/IvqxWQ5r4M pic.twitter.com/1HpPpl5hED — Rob Lee (@RALee85) January 15, 2025

Практически по всей линии фронта в небе кружит много дронов, которые не дают возможность бронетехнике продраться незамеченной на боевую позицию, именно поэтому армии Путина приходится часто атаковать позиции ВСУ без поддержки бронетехники. Отсюда и большие потери в рядах противника.

В начале текущей недели одинокий вражеский танк в районе Курдюмовки решил атаковать позиции ВСУ.

«Судьба этого куска железа была очевидна, - сообщила украинская группа беспилотников Phoenix. - Наши ребята разобрали его до последней детали».

Четыре FPV-дрона заставили танк остановиться, а пятый сбросил мощный боеприпас. Неизвестно, выжил ли хоть кто-то из экипажа танка РФ.

Один из российских военкоров назвал такие действия со стороны командования ВС РФ «гениальными».

Непонятно, с какой целью одинокий танк средь бела дня двигался на позиции ВСУ, где в небе кружит огромное множество дронов.

Однако одна такая картина не говорит о том, что противник перестанет атаковать Покровск или Часов Яр. Они и дальше будут атаковать и нести большие потери, пытаясь выполнить тот или иной безумный приказ Путина.

Только на Курщине было убито или ранено 30 тысяч солдат Кима - Путина, которые пытаются выбить с территории РФ ВСУ.

По словам Зеленского, ВСУ насчитывают в своих рядах 600 тысяч человек, а армия Путина составляет 800 тысяч в боях с Украиной. ВСУ также несут ежедневные потери, однако они намного меньше, чем у армии РФ - КНДР.

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