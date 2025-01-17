Консультант Пентагона: Танк «Армата» стал провалом России 4 17.01.2025, 11:03

4,530

Американцы делали подобное более 50 лет назад.

Новейший российский танк Т-14 «Армата», который Кремль называл «лучшим танком в мире», не смог оправдать возложенных на него надежд, пишет бывший консультант Пентагона, военный эксперт Рубен Джонсон в анализе для 19FortyFive.

Основные проблемы Т-14 «Армата»

Расхваленный российский танк стал провалом по ряду причин, среди них, в частности, финансовые трудности и коррупция. Чрезмерные расходы на разработку, коррупционные схемы и нереалистичное планирование серьезно осложнили проект.

Вместо заявленных 2300 единиц, которые должны были быть изготовлены до 2020 года, вышла лишь ограниченная партия. Из-за экономических ограничений Россия решила сосредоточиться на модернизированных версиях старых танков, таких как Т-72 и Т-90.

Западные эксперты отмечают, что хотя «Армата» имеет передовые технологии, они не являются новаторскими по сравнению с западными танками вроде M1 Abrams, разработанными десятилетиями ранее.

Нереализованные амбиции «Арматы»

В 2015 году, когда был анонсирован проект Т-14, Россия заявила, что танк станет основным элементом модернизации армии. Однако проблемы с финансированием стали очевидными сразу. Как заявил тогдашний заместитель министра обороны Юрий Борисов:

«Денег, выделенных на этот проект, оказывается слишком мало».

Планировалось, что Т-14 станет символом новой эры российских вооруженных сил, однако его высокая стоимость (более 250% от первоначальных прогнозов) и зависимость от западных технологий поставили под угрозу реализацию этого замысла.

Вместо массового производства Т-14, российские военные решили модернизировать существующие модели. Как отметил Борисов: «Т-72 пользуются большим спросом на рынке. Они эффективны, качественны и значительно дешевле «Арматы».

Оценка западных экспертов

Танк Т-14 получил ряд передовых характеристик, таких как:

слоевая керамическая броня;

обособленное отделение экипажа для большей безопасности.

Однако, как отметил один из американских офицеров:

«Это те же самые аспекты, которые мы разработали в 1970-х годах при создании M1 Abrams... Это то, что мы сделали приоритетным, потому что это показало рядовому танкисту, что мы обеспокоены живучестью экипажа. Интересно то, что русские придумали, как это сделать, но они десятилетиями отстали от того, что мы делали с 1970-х годов».

Большие вопросы вызывают объемы производства, надежность систем и общая способность российской армии поддерживать эти машины в боеспособном состоянии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com