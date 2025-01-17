В Гамбурге более 16 000 человек вышли на митинг против сторонницы России 5 17.01.2025, 11:14

4,984

Алис Вайдель

Политик является кандидатом в канцлеры ФРГ от правопопулистской АдГ.

Более 16 тысяч человек вышли на митинг в Гамбурге против визита Алис Вайдель (Alice Weidel) - кандидата в канцлеры ФРГ от правопопулистской партии «Альтернатива для Германии». Об этом в четверг, 16 января, сообщает «Немецкая волна».

Демонстранты собрались у главного вокзала Гамбурга, откуда прошли маршем по улицам города. Как сообщили в полиции, в целом акция прошла мирно. По информации агентства dpa, на митинг вышли как молодые, так и пожилые люди, а также семьи с детьми.

Вечером в четверг Вайдель выступила в Большом зале Гамбургской ратуши, где заседает земельный парламент. Там у фракции АдГ лишь семь из 123 мест. Члены фракции организовали в ратуше мероприятие и пригласили Вайдель. Она выступала при полном зале, ее слушали больше 100 человек.

Полиция взяла под охрану территорию вокруг ратуши. Всего было задействовано около 1500 сотрудников полиции. Несколько человек пытались прорваться за полицейское ограждение вокруг здания парламента, сообщает dpa.

Критика со стороны властей Гамбурга

Больше всего мест в парламенте Гамбурга - у СДПГ (53) и «Зеленых» (32). В городе, имеющем статус федеральной земли, правит красно-зеленая коалиция. Против выступления Вайдель высказался первый бургомистр Гамбурга социал-демократ Петер Ченчер (Peter Tschentscher). По его словам, «иногда и в ратуше бывают незваные гости».

Еще критичнее о мероприятии отозвался глава гамбургского отделения СДПГ, депутат земельного парламента Деннис Теринг (Dennis Thering): «Печально, что сегодня в нашем прекрасном вольном и ганзейском городе Гамбург выступает и распространяет свою ненависть сторонница России. То, что фракция АдГ проводит эту предвыборную акцию в ратуше, - позор. Те, кто сеет ненависть и подстрекательство, не должны удивляться объявленному протесту. Я присоединяюсь к тому, что Алис Вайдель не рады в Гамбурге! Нет АдГ».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com