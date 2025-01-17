Французские виноделы отправят яхту с 456 л вина через океан 4 17.01.2025, 19:03

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Ради науки.

В винодельческом доме Albert Bichot в Бургундии решили выяснить, как влияет на вино пребывание в море длительное время. Об этом пишет Wine Industry Advisor.

По данным издания, две бочки Bourgogne Cote d'Or Chardonnay «Secret de Famille» урожая 2024 года объемом 228 литров каждая установят на палубе яхты, которая сначала пересечет Атлантический океан, сделает остановку в Нью-Йорке, а после этого будет совершать плавание в течение двух месяцев, после чего в марте 2025 года вернется в Сен-Мало (город во Франции). Две другие бочки этого же вина выдерживаются в погребах Albert Bichot для последующего сравнения. Целью эксперимента станет изучение влияния морских течений на эволюцию белых вин.

«Установленные на палубе бочки будут напрямую подвергаться перепадам температуры, влажности, соленому воздуху и более резким движениям, чем в погребе. Эти факторы обеспечивают более интенсивное естественное перемешивание вина и микрооксигенацию», — пишет Wine Industry Advisor.

Хозяйству Albert Bichot принадлежат более 100 га виноградников в Бургундии, расположенных на территории шести поместий. Винодельческий дом считается одним из самых уважаемых в этом регионе. Первые упоминания о семье Бишо, как сказано на сайте производителя, относятся к 1214 году. С 1350 года семья обосновалась в Бургундии. Символом винодельческого хозяйства является лань. В 1831 году Бернар Бишо основал виноторговый бизнес в Бургундии, а с 1900 года вина Бишо начали поставлять за границу. Сейчас хозяйство выпускает белые, красные и розовые тихие и игристые вина.

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