Население Китая сократилось третий год подряд 4 17.01.2025, 19:08

1,312

Эксперты полагают, что в ближайшие годы рождаемость в КНР продолжит снижаться.

В 2024 году в Китае — впервые после семи лет падения — увеличилось число родившихся младенцев, однако смертность вновь перевесила, так что население Китая опять сократилось. Естественная убыль населения фиксируется в Китае третий год подряд, свидетельствуют данные Национального бюро статистики (НБС).

Из отчета ведомства следует, что за 2024 год население основной территории Китая сократилось на 1,39 млн человек — до 1,4083 млрд (в этом числе не учитываются жители Гонконга, Макао и Тайваня, который официальный Пекин считает частью КНР, а также проживающие в Китае иностранцы). Причиной сокращения населения НБС назвало то, что за год людей в стране умерло больше, чем родилось, — 10,93 млн против 9,54 млн. Минувший год стал третьим подряд годом, когда власти Китая фиксируют спад численности населения страны: в 2023 году китайцев стало меньше на 2,08 млн, а в 2022-м — на 850 тыс. В результате за три года население КНР сократилось более чем на 4 млн человек (по итогам 2021 года оно оценивалось в 1,4126 млрд).

Переломить ситуацию не помогло даже то, что новорожденных в Китае прибавилось, чего не было с 2016 года. Тогда на основной территории страны родилось 17,86 млн человек, однако уже в 2017-м число новорожденных сократилось до 17,23 млн и с тех пор продолжало падать, сократившись к 2023 году практически вдвое — до 9,02 млн.

По данным Фонда ООН в области народонаселения (United Nations Population Fund, UNFPA), суммарный коэффициент рождаемости (среднее количество детей, рожденных женщиной в течение репродуктивного периода) в 2024 году оценивается в 1,2.

Опрошенные New York Times эксперты полагают, что небольшое увеличение рождаемости в 2024 году — это не смена тенденции, а лишь исключение из правила. Минувший год по китайскому календарю был годом Дракона и людей, рожденных под этим знаком, в Китае считают особенно удачливыми и преуспевающими. Со сменой Дракона на Змею (она считается в Китае покровительницей 2025 года) рождаемость вновь сократится, полагают эксперты.

«В средне- и долгосрочной перспективе ежегодное число рождений в моей стране продолжит сокращаться», — прогнозирует профессор Института демографии Фуданьского университета Жен Юань. «Для страны с населением 1,4 млрд увеличение рождаемости на полмиллиона несущественно. Тем более что это прирост к году с минимальным показателем, в 2023 году пандемия буквально поставила рождаемость на паузу», — добавил профессор социологии из Университета Калифорнии Ван Фэн.

NYT отмечает, что молодые китайцы и особенно китаянки, многие из которых выросли в качестве единственного ребенка в своей семье, пока не отвечают на призывы властей «исполнить свой патриотический долг» и заводить побольше детей. А продолжающееся снижение рождаемости грозит Китаю не только серьезными проблемами в будущем, в том числе с поддержанием работоспособности пенсионной системы, но и уже наносит серьезный вред некоторым отраслям экономики. В частности, многие производители детских молочных смесей вынуждены переориентироваться на производство продуктов для взрослых, а многие частные роддома и клиники для детей и матерей уже попросту закрылись.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com