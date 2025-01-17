Операторы дронов Полка Калиновского атаковали позиции армии РФ

Операторы дронов Полка Калиновского атаковали позиции армии РФ1
- 17.01.2025, 19:16
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Видео.
Операторы дронов белорусского полка имени Кастуся Калиновского атаковали позиции россиян на запорожском направлении.
Несколько успешных атак белорусские добровольцы сняли с помощью камер БПЛА.
«Операторы FPV-дронов Полка Калиновского успешно выполняют боевые задачи на Запорожском направлении. В результате: уничтожено или выведено из строя несколько 120-мм минометов, 152-мм гаубица Д-20, крупнокалиберный пулемет ДШК», - отмечают бойцы в комментарии.