Литва повысит расходы на оборону до 5–6% ВВП 2 17.01.2025, 19:28

Гитанас Науседа

Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа.

Литва намерена повысить расходы на оборону. В период с 2026 по 2030 год на них будет выделяться от пяти до шести процентов всего валового внутреннего продукта страны. Об этом в пятницу сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

Необходимость повышения военных расходов Науседа связал с продолжающейся российской агрессией в Украине, которая угрожает безопасности всех европейских стран. «Возможность российской военной агрессии остается реальной, но она не является неизбежной. Нам необходимо значительно увеличить наши усилия по укреплению обороны и сдерживания, выделить для этой цели больше ресурсов, — сказал президент. — Наши Вооруженные силы должны иметь необходимое вооружение, технику, личный состав, снабжение, и все это должно быть получено своевременно. Только в этом случае инвестиции в оборону окупятся и будут иметь максимальный сдерживающий эффект».

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене уточнила, что средства, выделяемые на оборону, будут прежде всего расходоваться в качестве авансовых платежей производителям вооружения. Литва намерена закупить танки «Леопард», другие платформы тяжёлого вооружения, современные системы ПВО.

На данный момент военные расходы Литвы составляют около 3% ВВП. Если они будут повышены, Литва станет первой европейской страной, которая достигнет цели в 5% ВВП, отчисляемых на оборону, заявленной избранным президентом США Дональдом Трампом.

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