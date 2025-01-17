Почти 80% заявивших об уходе на войну российских чиновников и депутатов отсиделись в тылу и вернулись домой 1 17.01.2025, 20:00

Иллюстрация: Алиса Красникова / «Новая газета Европа»

Некоторые успевали ездить на отдых в Турцию.

С начала войны в Украине 108 российских чиновников и депутатов федерального и регионального уровней заявили о готовности отправиться на фронт, но подавляющее большинство из них пересидели в «vip-частях» и благополучно вернулись домой. Некоторые законодатели успевали ездить на отдых в Турцию и становились соавторами десятков законопроектов. Об этом пишет «Новая газета. Европа».

По подсчетам издания, лишь 18 заявивших о готовности уйти на войну госслужащих действительно отправились на фронт. В основном это те, кто хотел избежать уголовного преследования (чаще всего — за мошенничество и хищения). Еще 62 человека, попавшие на службу, получили льготные условия. Половина чиновников-фронтовиков провела на службе не более полугода. 20 представителей российского государства просто ничего не сделали после того, как объявили о намерении уйти на войну.

Большинство заявлений от чиновников и депутатов поступило в 2022 году — 31. В прошлом году таких случаев было 23. В 2023-м было почти в два раза меньше желающих, пишет «Новая». Наиболее высокопоставленный «доброволец» — это сенатор Виктор Бондарев, имеющий звание генерал-полковника. Приняли ли его вновь на службу, неизвестно, так как данных об этом нигде не публиковались.

Представляющий в Госдуме «Единую Россию» депутат Дмитрий Саблин официально находится на войне с марта 2022 года. Будучи основателем и командиром подразделения «ГРОМ-Каскад» он, как выяснили журналисты, за это время выступил соавтором более 40 законопроектов. Также Саблина множество раз видели на отдыхе в стране НАТО — Турции. Всего о готовности отправиться на войну заявили 18 депутатов Думы.

В 2024 году из Белгородской области на войну отправились шесть чиновников и один депутат. Они вступили в добровольческий отряд «БАРС-Белгород», но так и не оказались в зоне боев, оставшись в своем регионе. Всего такой вариант выбрали 49 госслужащих, заявивших о намерении пойти на войну. Место службы еще 10 человек установить не удалось. Отмечается, что всего 11 чиновников и депутатов прибыли в регулярные воинские части.

Издание уточняет, что в ВС РФ на общих основаниях оказались всего восемь представителей государства — трое из них погибли, а еще два человека получили ранения.

31 госслужащий все еще продолжает служить, при этом девять человек отправились на службу менее шест месяцев назад, поэтому нельзя достоверно сказать, останутся ли они там надолго, пишет «Новая».

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