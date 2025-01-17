закрыть
17 января 2025, пятница, 20:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Макрон прибыл в Ливан

  • 17.01.2025, 20:13
Макрон прибыл в Ливан
Макрон встретился с главой переходного правительства Ливана Наджибом Микати

Президент Франции встретится с новыми президентом и премьер-министром страны.

17 января президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с визитом в Ливан, спустя более чем четыре года после своего последнего визита в страну.

Как сообщает AP, ожидается, что Макрон встретится с новым президентом Жозефом Ауном и назначенным на этой неделе премьер-министром Навафом Саламом.

«Это послание благодарности», — сказал Макрон журналистам, ожидавшим его в аэропорту Бейрута. Его встречал исполняющий обязанности премьер-министра Наджиб Микати.

Ожидается, что позднее сегодня Макрон прибудет на юг Ливана, недалеко от границы с Израилем, где встретится с французскими солдатами, дислоцированными в этом районе в составе сил UNIFIL, пишут «Детали».

Когда Микати спросили, гарантирует ли Франция вывод Израилем всех своих войск в течение 60 дней после прекращения огня, он ответил, что этот вопрос не обсуждался с Макроном, но французы следят за ситуацией совместно с США.

Последний визит Макрона в страну состоялся в августе 2020 года после взрыва в порту Бейрута, в результате которого погибли более 200 человек и сотни получили ранения.

В последние годы французский президент считался жестким критиком ливанских властей, он часто обвинял их в коррупции и неэффективном управлении страной, которые привели к экономическому краху.

«Президент Макрон пообещал, что Франция продолжит поддерживать новое правительство», — заявил Микати после встречи между ними в аэропорту.

Ожидается, что Макрон также встретится с представителями французских и американских военных, которые входят в группу, наблюдающую за соблюдением соглашения о прекращении огня.

В октябре Франция провела международную конференцию, направленную на оказание помощи Ливану в выходе из экономического кризиса и восстановлении после ущерба, нанесенного войной с Израилем. На конференции была собрана сумма в размере 1 млрд долларов на гуманитарную и военную помощь стране.

На прошлой неделе ливанскому парламенту удалось одобрить назначение командующего ливанской армией Ауна президентом страны после почти двух лет, в течение которых Ливан не мог назначить нового президента. Считается, что Аун пользуется поддержкой западных держав, а также Саудовской Аравии и других арабских стран.

13 января парламент одобрил назначение Навафа Салама, председателя Международного суда в Гааге, премьер-министром. Члены парламента от «Хезболлы» выступили против его назначения, заявив, что Салам является союзником Соединенных Штатов. После своего избрания Салам заявил, что не верит в бойкоты и готов к сотрудничеству.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип
Россию ждут товары по талонам?
Россию ждут товары по талонам? Андерс Аслунд
Плавучие кошмары трех морей
Плавучие кошмары трех морей Владимир Халип
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры Андрей Клименко