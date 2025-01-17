Макрон прибыл в Ливан 17.01.2025, 20:13

Макрон встретился с главой переходного правительства Ливана Наджибом Микати

Президент Франции встретится с новыми президентом и премьер-министром страны.

17 января президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с визитом в Ливан, спустя более чем четыре года после своего последнего визита в страну.

Как сообщает AP, ожидается, что Макрон встретится с новым президентом Жозефом Ауном и назначенным на этой неделе премьер-министром Навафом Саламом.

«Это послание благодарности», — сказал Макрон журналистам, ожидавшим его в аэропорту Бейрута. Его встречал исполняющий обязанности премьер-министра Наджиб Микати.

Ожидается, что позднее сегодня Макрон прибудет на юг Ливана, недалеко от границы с Израилем, где встретится с французскими солдатами, дислоцированными в этом районе в составе сил UNIFIL, пишут «Детали».

Когда Микати спросили, гарантирует ли Франция вывод Израилем всех своих войск в течение 60 дней после прекращения огня, он ответил, что этот вопрос не обсуждался с Макроном, но французы следят за ситуацией совместно с США.

Последний визит Макрона в страну состоялся в августе 2020 года после взрыва в порту Бейрута, в результате которого погибли более 200 человек и сотни получили ранения.

В последние годы французский президент считался жестким критиком ливанских властей, он часто обвинял их в коррупции и неэффективном управлении страной, которые привели к экономическому краху.

«Президент Макрон пообещал, что Франция продолжит поддерживать новое правительство», — заявил Микати после встречи между ними в аэропорту.

Ожидается, что Макрон также встретится с представителями французских и американских военных, которые входят в группу, наблюдающую за соблюдением соглашения о прекращении огня.

В октябре Франция провела международную конференцию, направленную на оказание помощи Ливану в выходе из экономического кризиса и восстановлении после ущерба, нанесенного войной с Израилем. На конференции была собрана сумма в размере 1 млрд долларов на гуманитарную и военную помощь стране.

На прошлой неделе ливанскому парламенту удалось одобрить назначение командующего ливанской армией Ауна президентом страны после почти двух лет, в течение которых Ливан не мог назначить нового президента. Считается, что Аун пользуется поддержкой западных держав, а также Саудовской Аравии и других арабских стран.

13 января парламент одобрил назначение Навафа Салама, председателя Международного суда в Гааге, премьер-министром. Члены парламента от «Хезболлы» выступили против его назначения, заявив, что Салам является союзником Соединенных Штатов. После своего избрания Салам заявил, что не верит в бойкоты и готов к сотрудничеству.

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