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Пятый с начала года самолет российской авиакомпании столкнулся с техническими проблемами в воздухе

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  • 17.01.2025, 21:15
Пятый с начала года самолет российской авиакомпании столкнулся с техническими проблемами в воздухе

Речь идет о лайнере Sukhoi Superjet 100.

Самолет, следовавший рейсом из Минеральных Вод в Ереван, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. Об этом сообщает МЧС РФ. По данным «112», речь идет о лайнере Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ред Вингс» (Red Wings).

Причиной экстренного возврата стала неисправность системы кондиционирования, отмечает МЧС. На борту находились 86 пассажиров и 4 члена экипажа. Никто не пострадал.

Это уже пятый с начала года инцидент, когда самолеты российских авиакомпаний сталкиваются с техническими проблемами во время полетов.

11 января в московском аэропорту Внуково экстренно приземлился самолет авиакомпании UTair, следовавший рейсом Москва — Дубай. Причиной стало снижение уровня гидравлической жидкости.

7 января лайнер Boeing 737 той же авиакомпании был вынужден вернуться во Внуково из-за неисправности. Самолет выполнял рейс Санкт-Петербург — Самарканд.

4 января сразу два российских самолета столкнулись с техническими проблемами во время рейсов: Airbus A321neo авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург; Boeing 737 авиакомпании NordStar, следовавший по маршруту Волгоград — Екатеринбург.

Перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину российский авиапарк насчитывал 1101 пассажирский самолет, из которых 738 были иностранного производства (в основном Boeing и Airbus). После введения санкций поставки новых лайнеров и запчастей к ним прекратились.

По прогнозам Минтранса, из-за ограничений к 2030 году половина самолетов перестанет летать, а доступный парк сократится до 319 машин. Ускоренное «выбытие» иностранных лайнеров начнется уже с 2025 года, когда потребуется проведение капитального ремонта, предупреждал ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов, обращаясь к Владимиру Путину.

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