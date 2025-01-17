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В Украине погибла белорусская доброволица и героиня протестов 2020-го года Мария Зайцева

  • 17.01.2025, 21:34
  • 2,668
В Украине погибла белорусская доброволица и героиня протестов 2020-го года Мария Зайцева
Мария Зайцева

Во время протестов в 2020 году она была ранена светошумовой гранатой.

В Украине погибла доброволец из Беларуси Мария Зайцева.

Многие помнят белоруску по фото, сделанному 9 августа в Минске возле Стелы. Тогда девушка была ранена светошумовой гранатой, а в теле было несколько ранений от резиновых пуль. Марии сделали несколько операций в Беларуси, а потом вывезли на лечение в Чехию.

После начала войны девушка присоединилась к защитникам Украины.

Девушка погибла в боях под Бахмутом, где воевала в составе 2-го Интернационального легиона.

Только вчера ей исполнилось 24 года.

Мария родом из Гомеля, в августе 2020 года вместе с другом приехала в Минск специально для участия в протестах против фальсификации президентских выборов.

«Нас забросали светошумовыми гранатами, я сразу потеряла сознание, меня ранило в голову, я была контужена.

Мои друзья оттащили меня от дороги, они тоже были ранены, посечены осколками. Каким-то образом у меня ещё в бедре оказались три резиновые пули. Наверное, это произошло уже тогда, когда я потеряла сознание. Видимо, я выглядела очень опасной на земле.

Очнулась я в реанимации», — рассказывала она сама о том, что тогда произошло, в одном из интервью.

После этого Мария полтора месяца лежала в больнице в Беларуси, а после поехала на лечение в Чехию. Ей сделали несколько операций, но проблемы все равно сохранились. После пережитого у нее в мозге, как она сама рассказывала, оставалась гематома. Кроме того, она оглохла на одно ухо.

«Понятно, что меня это изменило очень сильно. Меня до сих пор немного сжирает ПТСР (посттравматическое расстройство). Я не могу свою жизнь больше не связывать с Беларусью.

Если не с Беларусью, то я не знаю, с чем еще. Ведь я отдала здоровье за это. И я правда верила в нашу идею, и я очень хочу, чтобы у моей страны все получилось. Я хочу это увидеть и вернуться туда», - говорила Мария.

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