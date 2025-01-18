закрыть
18 января 2025, суббота, 16:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Болезненный удар по самому ценному: ВСУ поразили объект в РФ

  • 18.01.2025, 15:10
  • 4,946
Болезненный удар по самому ценному: ВСУ поразили объект в РФ
иллюстративное фото

Украинский Генштаб раскрыл подробности.

Сегодня ночью, 18 января Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны успешно поразили важную точку для армии оккупантов.

Как говорится в сообщении Генштаба ВСУ, под удар попала база «Роснефти», что в населенном пункте Людиново Калужской области России.

«Данная нефтебаза входит в АО «Калуганефтепродукт» и является логистическим центром, обеспечивающим подразделения вооруженных сил РФ, которые принимают непосредственное участие в войне против Украины. В результате атаки на территории базы возник пожар», - говорится в заявлении Генштаба.

В Генштабе также отметили, что информация о результатах боевой работы уточняется. Однако один факт доказан давно - поражение подобных объектов создает серьезные логистические проблемы для армии российского агрессора.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип
Россию ждут товары по талонам?
Россию ждут товары по талонам? Андерс Аслунд
Плавучие кошмары трех морей
Плавучие кошмары трех морей Владимир Халип
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры Андрей Клименко