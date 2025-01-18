Болезненный удар по самому ценному: ВСУ поразили объект в РФ 18.01.2025, 15:10

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иллюстративное фото

Украинский Генштаб раскрыл подробности.

Сегодня ночью, 18 января Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны успешно поразили важную точку для армии оккупантов.

Как говорится в сообщении Генштаба ВСУ, под удар попала база «Роснефти», что в населенном пункте Людиново Калужской области России.

«Данная нефтебаза входит в АО «Калуганефтепродукт» и является логистическим центром, обеспечивающим подразделения вооруженных сил РФ, которые принимают непосредственное участие в войне против Украины. В результате атаки на территории базы возник пожар», - говорится в заявлении Генштаба.

В Генштабе также отметили, что информация о результатах боевой работы уточняется. Однако один факт доказан давно - поражение подобных объектов создает серьезные логистические проблемы для армии российского агрессора.

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