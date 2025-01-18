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ВСУ сорвали наступление россиян на Купянск

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  • 18.01.2025, 17:30
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ВСУ сорвали наступление россиян на Купянск

Нанесен упреждающий удар.

ВСУ сорвали планы оккупационной армии РФ наступать в районе Купянска. Еще до выдвижения оккупанты понесли потери.

Об этом сообщил 18 января командир взвода 24-й штурмовой бригады ВСУ «Айдар» Станислав Бунятов под позывным «Осман». Инцидент, по его данным, случился сегодня утром на южном фланге Купянского направления.

«(Оккупанты — ред.) планировали штурм наших позиций, но СОУ (Силы обороны Украины — ред.) нанесли упреждающий удар по месту их скопления в относительном тылу. Таким образом планы были полностью сорваны», — рассказал военный.

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