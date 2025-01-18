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Украинские пограничники разнесли колонну россиян

  • 18.01.2025, 20:31
  • 2,426
Украинские пограничники разнесли колонну россиян
иллюстративное фото

«Ночной сюрприз» для оккупантов.

18 января украинские артиллеристы 15-го мобильного отряда «Стальная граница» сообщили об уничтожении колонны вражеской техники на Сумском направлении.

Пограничники нанесли удар РСЗО Rak, уничтожив БМП и квадроцикл оккупантов. На видео, опубликованном в Telegram-канале ГПСУ, можно увидеть запуск нескольких ракет и точных попаданий по целям.

«Ночной сюрприз для оккупантов. Планы врага превратились в обломки», - подчеркнули в публикации.

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