Джо Байден планирует написать книгу о своем президентстве

Джо Байден планирует написать книгу о своем президентстве2
- 18.01.2025, 21:56
Книга станет возможностью для президента подробно изложить свою позицию.
Отмечается, что это позволит Джо Байдену сформировать нарратив о своем руководстве страной и событиях, которые привели к его выходу из президентской гонки 2024 года.
Axios добавляет, что версия Байдена относительно этих событий еще не была полноценно изложена, кроме его противоречивых заявлений о возможной победе над Трампом. Книга станет возможностью для президента подробно изложить свою позицию относительно достижений и решений, которые он принимал.
О планах Байдена написать книгу впервые сообщил телеканал NBC News, а пресс-секретарь Белого дома подтвердил эти намерения, но не поделился дополнительными деталями.