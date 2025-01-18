Джо Байден планирует написать книгу о своем президентстве 2 18.01.2025, 21:56

Книга станет возможностью для президента подробно изложить свою позицию.

Отмечается, что это позволит Джо Байдену сформировать нарратив о своем руководстве страной и событиях, которые привели к его выходу из президентской гонки 2024 года.

Axios добавляет, что версия Байдена относительно этих событий еще не была полноценно изложена, кроме его противоречивых заявлений о возможной победе над Трампом. Книга станет возможностью для президента подробно изложить свою позицию относительно достижений и решений, которые он принимал.

О планах Байдена написать книгу впервые сообщил телеканал NBC News, а пресс-секретарь Белого дома подтвердил эти намерения, но не поделился дополнительными деталями.

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