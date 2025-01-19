ВСУ уничтожили танк, пять военных грузовиков, семь авто оккупантов и квадроцикл на Лиманском направлении 19.01.2025, 14:49

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Видеофакт.

Операторы дронов из подразделения «Феникс» бригады гвардии наступления «Помста» Госпогранслужбы нанесли значительные потери врагу на Лиманском направлении на Луганщине.

В районе Серебрянского лесничества уничтожено: 1 танк, 5 военных грузовиков, 7 автомобилей оккупантов, квадроцикл, 5 складов боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

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