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Российский самолет уронил авиабомбу на оккупированное село в Запорожской области

  • 19.01.2025, 17:13
  • 1,428
Российский самолет уронил авиабомбу на оккупированное село в Запорожской области

На месте образовалась воронка.

9 января российская ФАБ упала в районе оккупированного села Вишневка в Запорожской области. Авиабомба не взорвалась, на месте образовалась воронка. Пострадавших нет, выяснила ASTRA.

Редакции ASTRA стало известно о как минимум 165 случаях падения авиабомб ФАБ в России и на подконтрольных России территориях Украины за 2024 год, о 6 ФАБах и одной ракете за 2025 год.

Как ранее рассказывала ASTRA, для противодействия украинским ПВО российская армия начала оборудовать советские авиабомбы ФАБ комплексами УМПК. После такого обновления на ФАБах появляются крылья и спутниковое наведение, позволяющие запускать бомбы прямо с территории РФ. Ранее были опубликованы подтверждения использования крылатой ФАБ-3000 в Украине. Цифры в названии таких бомб обозначают общий вес изделия.

Активно использовать УМПК российская армия начала весной прошлого года. И сразу вскрылась проблема обновленных ФАБ — часто бомбы попросту не долетают до Украины. Чаще всего падают ФАБ-250 и ФАБ-500. Обычно при внештатном сходе они не взрываются — бомбы постфактум уничтожают взрывотехники.

В начале июля 2023 года ФАБ-3000 впервые упала с российского самолета на Белгородскую область. Бомба взорвалась в поле неподалеку от Шебекино. Так как бомба упала в поле, жертв и пострадавших удалось избежать. 4 мая российский самолет сбросил на Белгород ФАБ-500, в результате чего 7 человек были ранены, 31 домовладение и 10 авто повреждены. Власти причину падения бомбы скрыли, как и тот факт, что она была российской. 19 ноября прошлого года российский самолет уронил 250-килограммовую авиабомбу на школу в Белгородской области. Авиабомба УМПБ «нештатно сошла» на школу в селе Быковка в Яковлевском городском округе. По данным источников, бомба пробила крышу.

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