TikTok возобновляет работу в США 5 19.01.2025, 22:05

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После заявления Трампа.

Избранный президент США Дональд Трамп, чья инаугурация должна состояться 20 января, пообещал сразу после нее отсрочить запрет TikTok, а также не наказывать компании, которые не будут блокировать эту соцсеть до того, как он подпишет соответствующий приказ.

Компания TikTok после заявления Трампа сообщила, что по договоренности со своими поставщиками услуг находится в процессе возобновления работы в США, пишет New Voice.

«Мы благодарим президента Трампа за предоставление необходимой ясности и заверения нашим поставщикам услуг, что они не подвергаются штрафным санкциям, предоставляя TikTok более 170 миллионам американцев и позволяя процветать более 7 миллионам малых предприятий», — заявили в компании.

TikTok также назвали заявление Трампа «решительной позицией в поддержку Первой поправки и против произвольной цензуры» и заверили, что будут работать с Трампом над долгосрочным решением, которое позволит сохранить TikTok в США.

«Я прошу компании не позволять TikTok оставаться в темноте! В понедельник я издам исполнительный приказ о продлении периода времени до вступления в силу запретов закона, чтобы мы могли заключить соглашение по защите нашей национальной безопасности. В распоряжении также будет подтверждено, что ни одна компания, которая помогла предотвратить исчезновение TikTok до моего заказа, не несет ответственности», — написал Трамп в совей соцсети Truth Social.

Он добавил, что хотел бы, чтобы США принадлежали 50% собственности в совместной компании, что позволило бы «спасти TikTok» и обеспечить его пребывание «в хороших руках».

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