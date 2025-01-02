Россия потеряла еще один вертолет «Ми-28» в районе Крыма

Россия потеряла еще один вертолет «Ми-28» в районе Крыма1
- 2.01.2025, 8:49
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Командир отправил пилотов на задание в плохую погоду.
Вчера, 1 января, скорее всего, в районе Крымского полуострова поздно вечером стало известно, что вражеская армия потеряла еще один вертолет.
Z-паблики пишут о том, что некий командир Качинский в плохую погоду отправил на задание пилотов вертолета «Ми-28», пишет «Диалог.UA».
В итоге из-за плохой видимости российская армия нанесла удар по своему же вертолету. Количество погибших пока неизвестно.
В Z-пабликах жалуются, что из-за таких вот командиров армия Путина редеет на глазах.
Вначале, 31 декабря, противник недосчитался сразу 16 военнослужащих, когда в акватории Черного моря враг решил атаковать морские дроны ВСУ на старых «Ми-8».
Тогда, исходя из заявлений российских военкоров, был сбит не один, а сразу два вертолета. На каждом из них было по 8 вражеских солдат. Выходит, что в течение суток было уничтожено три вертолета ВКС РФ, один из которых попал под дружественный огонь.