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ВСУ ликвидировали на Курщине высокопоставленного российского офицера

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  • 20.01.2025, 8:20
ВСУ ликвидировали на Курщине высокопоставленного российского офицера

Он участвовал в оккупации Крыма.

ВСУ ликвидировали очередного высокопоставленного офицера российских оккупационных войск. Речь идет о подполковнике Евгении Тихановиче, который занимал должность заместителя командира 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса ВС РФ.

Соответствующий некролог в воскресенье, 19 января, появился в одном из пабликов Саяногорска (Хакасия), откуда оккупант родом, передает «Диалог».

В сообщении говорится, что Тихановичу был 41 год. Его ликвидировали во время боев в Курской области, подробности не приводятся. Тиханович участвовал в оккупации Крыма в 2014 году. Об этом свидетельствует одна из так называемых медалей на груди оккупанта на опубликованном роспабликами фото.

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