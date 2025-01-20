ВСУ ликвидировали на Курщине высокопоставленного российского офицера

ВСУ ликвидировали на Курщине высокопоставленного российского офицера1
- 20.01.2025, 8:20
Он участвовал в оккупации Крыма.
ВСУ ликвидировали очередного высокопоставленного офицера российских оккупационных войск. Речь идет о подполковнике Евгении Тихановиче, который занимал должность заместителя командира 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса ВС РФ.
Соответствующий некролог в воскресенье, 19 января, появился в одном из пабликов Саяногорска (Хакасия), откуда оккупант родом, передает «Диалог».
В сообщении говорится, что Тихановичу был 41 год. Его ликвидировали во время боев в Курской области, подробности не приводятся. Тиханович участвовал в оккупации Крыма в 2014 году. Об этом свидетельствует одна из так называемых медалей на груди оккупанта на опубликованном роспабликами фото.