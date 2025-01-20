Россию атаковал 31 украинский беспилотник

Россию атаковал 31 украинский беспилотник1
- 20.01.2025, 10:16
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Атакованы семь российских областей.
В ночь на 20 января в Россию залетел 31 украинский беспилотник. Минобороны РФ отчиталось о том, что их сбили.
14 БПЛА сбили над территорией Брянской области, шесть – над Калужской областью, по три – над территориями Белгородской и Курской областей, по два – над Рязанской и Орловской областями и один – над территорией Республики Татарстан.
В 05:50 по минскому времени Росавиация сообщила об закрытии аэропорта Казани, в 6:45 ограничения также были введены в Нижнекамске.
О последствиях атак пока сообщений нет. Напомним, что после атаки в ночь на 18 января возникли пожары на нефтебазах в Калужской и Тульской областях.