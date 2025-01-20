«Мне подходило всё, кроме зарплаты» 1 20.01.2025, 11:15

Белорусы с высшим образованием устроились рабочими на заводы в Польше и рассказали, что из этого вышло.

Многим эмигрантам в новой стране приходится осваивать физический труд на заводах и стройках. Бывший бухгалтер Наталья и маркетолог Станислав (имена изменены), которые устроились на польские заводы, рассказали MOST, как пережили эти перемены и чего смогли добиться.

«Мне подходило всё, кроме зарплаты»

Наталья покинула Беларусь в 2021 году. На родине она была бухгалтером, хотя к этой профессии пришла не сразу.

— Сначала я работала в ресторане, потом менеджером. В итоге решила вернуться к тому, чему училась, — рассказывает она. — Два года занималась бухгалтерией. Мне нравилась эта работа: аналитика, взаимодействие с коллегами. Мне подходило всё, кроме зарплаты. Я понимала, что в финансовом плане больших возможностей у меня там [в Беларуси] не будет.

После раздумий Наталья решилась на эмиграцию. Она отправилась в Польшу вместе со своим молодым человеком.

— Было страшно. Неизвестно, дадут ли визу, удастся ли организовать переезд. Потратила много сил, как моральных, так и физических, так что мне было бы обидно бросить всё на полпути. Я сказала себе: если не попробуешь, то никогда не узнаешь, — делится она.

«Знала, что мне нужно заработать деньги»

В Беларуси Наталья работала в офисе: за компьютером, в удобном кресле, с чашкой кофе, без постоянного контроля. Но в Польше девушка сначала устроилась на склад. Условия работы оказались крайне тяжёлыми: 12-часовые смены, физическая нагрузка и постоянный бег с тяжёлыми тележками.

Для её молодого человека такая работа оказалась невыносимой, и он через две недели вернулся в Минск, оставив Наталью одну. А девушка решила искать дальше и некоторое время спустя устроилась на завод, где работает уже три года. Предприятие занимается производством кормов для животных.

— Моя работа связана с обслуживанием машин, устранением аварий и отчётностью. Я фиксирую, что произошло за смену: какие материалы использовались, почему произошли сбои, — объясняет она.

Смены на заводе тоже длятся по 12 часов, есть и ночные. Работа требует физических усилий, а Наталья признаётся, что раньше не занималась спортом. Кроме того, день расписан строго по часам, включая перерывы. Поэтому в первые месяцы такая работа, да ещё под постоянным контролем, давалась непросто.

Белoруска говорит, что тогда её поддерживала чёткая цель:

— Я знала, что мне нужно заработать деньги на свои желания, на путешествия. К сожалению, без денег в этом мире никуда. И только такая работа давала возможность зарабатывать достаточно.

Из плюсов работы на заводе Наталья называет чувство стабильности: она знает, что завтра снова выйдет на смену и послезавтра снова. К бухгалтерии она возвращаться не собирается: говорит, в своё время «отучилась, потому что так нужно было». Но и с заводом будущее не связывает. Подумывает о собственном бизнесе, саморазвитии.

«Пришлось соглашаться на временные варианты»

Станислав покинул Беларусь в 2021 году из-за политического преследования. По образованию он политолог, но его профессиональный путь сложился в другом направлении. До переезда Станислав три года работал в должности senior SMM manager в одной из крупных белoрусских компаний, затем переехал в Киев.

— Меня пригласили туда работать на аналогичную должность. Переезд в Украину казался логичным шагом, так как мне нравилась эта страна, — рассказывает он. — Хотел остаться там жить.

Но планы разрушила война. После её начала компанию пришлось покинуть.

— Как гражданин Беларуси, я попал под сокращение. Найти работу в Киеве стало сложно, а легализоваться — практически невозможно. Я получил бан на въезд в Украину на год, не хотел ещё рисковать, поэтому переехал в Польшу, — делится он.

В Польше, несмотря на опыт, найти работу по специальности оказалось непросто. Для вакансий в маркетинге требовался высокий уровень польского или английского языка, минимум C1.

— У меня такого не было. Накоплений тоже не было, поэтому пришлось соглашаться на временные варианты, чтобы элементарно зарабатывать на жизнь и подтянуть язык, — объясняет он.

Первая работа Станислава была на заводе LG, на линии сборки. Туда он устроился через агентство.

— Работать было очень тяжело. График — 12 часов, 4/2 (четыре дня рабочих, два выходных. — Прим.), а пока агентство не передаст тебя на завод напрямую, невозможно перейти на более удобный график 4/4. Агенты часто завышают ожидания и занижают оплату, — вспоминает Станислав.

«Работа по специальности сама нашла меня»

Потом Станислав устроился на стройку. Платили там еженедельно, и это стало существенным плюсом. К тому же работа оказалась не такой монотонной, как на заводе, и время на смене пролетало незаметно.

Всё это время Станислав рассылал резюме в поисках работы по основной специальности. Признаётся, иногда казалось, что с физическим трудом придётся смириться, но мотивировал чужой опыт. Однажды, например, молодой человек встретил коллегу, который в Минске занимал высокую должность, а в Польше начал рядовым сотрудником сети магазинов Biedronka. Но позже нашёл работу по специальности.

— И вот, когда я успокоился и принял ситуацию, работа по специальности сама нашла меня, — рассказывает Станислав.

Сейчас он снова работает в своей сфере и физический труд вспоминает как временный этап.

— Карьеру в SMM я строил семь лет, а все навыки, которые нарабатывал, слишком ценны, чтобы их просто выбросить. Рабочие профессии дают понятный график и физическую усталость, но мне всё же ближе интеллектуальный труд, — говорит он.

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