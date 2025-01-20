«Викинг» в деле: украинские военные показали западный амфибийный бронетранспортер 20.01.2025, 12:40

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Бойцы говорят, что такой техники еще никогда не видели.

Шведско-британский двухзвенный амфибийный бронетранспортер «Викинг» без проблем преодолевает грязь, разбитые дороги и тому подобное. Военные 40-й отдельной бригады береговой обороны (40 ОБрБО), что в составе морской пехоты ВМС ВСУ, которые получили такую машину, рассказали о ее способностях и обнародовали соответствующее видео.

«Снег, болото, разбитые дороги - «Викинг» прибыл в нашу бригаду, чтобы преодолевать любые препятствия. Эта машина оснащена бронированным корпусом для защиты экипажа и легко адаптируется для транспортировки военных, техники или оборудования», - рассказали в бригаде.

По словам бывшего водителя-дальнобойщика, старшего танкиста 1 батальона бригады Алексея, вездеход «Викинг» сейчас готовят к функциям медэваку в составе 40 ОБрБО. Военный рассказал, что во время тренировок машина показала себя прекрасно - по грязи идет со скоростью 60 км в час без остановок, подъем для нее не проблема - нет пробуксовки, легкая в управлении и тому подобное. В ней установлен пулемет Canik M2 калибра 12,7 мм, дальность стрельбы - 1,8 км.

Алексей говорит, что такой техники еще никогда не видел - «Викинг» может заехать почти куда угодно, выехать на позиции, отстреляться, забрать раненых и уехать. Бронированный корпус машины выдерживает автоматные выстрелы, а при наезде на противотанковую мину обычно остается невредимой - такие мины «Викинг» не чувствуют из-за его веса.

«Советская техника так не зайдет из-за веса и других особенностей», - пояснил танкист.

В частности, раненых транспортируют во втором отсеке, где есть две кровати, а при необходимости можно разместить еще одного человека. В "салоне" все обустроено для боевого медика. Есть электрочайник, подставки для капельниц, специальные карманы для лекарств - как только раненый попадает внутрь, ему могут начать оказывать медицинскую помощь.

В общем, у «Викинга» - широкий «ассортимент» возможностей. При необходимости ее можно переоборудовать под десантный вариант. Для этого можно добавить защиту от дронов, наваривают противоминные приборы. Машина как минимум может перевозить 8 десантников, также она может доставлять продукты и тому подобное.

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