Над Землей заметили странное светло-серое сияние 20.01.2025, 19:40

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Оно может быть новым феноменом.

Наземная станция наблюдений, предназначенная для фиксации северного сияния, получила снимки необъяснимого бледно-серого свечения, которое появляется среди полос зеленого и красного. Подобные вспышки наблюдатели за небом наблюдали и раньше, но никто не мог объяснить, откуда они берутся.

Используя новые спектральные данные, группа исследователей во главе с учеными из Университета Калгари в Канаде, вероятно, смогла раскрыть эту тайну. Они сравнили обесцвеченные острова белого и серого цвета с недавно описанной метеорологической странностью, которая получила название STEVE, сообщает Science Alert.

Как правило, магнитное поле Земли отражает большую часть частиц плазмы, которые выбрасывает в сторону планеты Солнце. Но в некоторых случаях часть солнечных частиц сталкивается с атмосферой, заставляя ее молекулы светиться разными цветами, в зависимости от состава элементов и их концентрации.

Обычно сияние окрашено в зеленый и красный цвет, поскольку продуцируется азотом и кислородом на разных высотах. Поэтому появление белых и серых цветов является чем-то неожиданным.

Но полярные сияния – это не единственное «шоу» в атмосфере. Она может излучать по средством других энергетических процессов, некоторые из которых гораздо сложнее, чем другие. Например, обычный солнечный свет может заставить молекулы распадаться и рекомбинировать, излучая слабый свет, который можно увидеть в тени Земли, известной как ночное свечение.

Несколько лет назад ученые заметили необычные серовато-лиловые вспышки, которые назвали STEVE, аббревиатура от Strong Thermal Emission Velocity Enhancement. Обладая континуумом длин волн, которые смешивались, образуя оттенки белого и серого, структура и цвет STEVE отличали его от обычных полярных сияний. Пока ученые точно не знают, что стоит за этим феноменом, белые блики могут быть вариантом ночного свечения.

«Есть сходство между тем, что мы видим сейчас, и STEVE. STEVE проявляется как эта структура лилового или серого тона. Честно говоря, высота спектра между ними очень похожа, но это, из-за его связи с динамическим полярным сиянием, почти встроено в полярное сияние. Его сложнее выделить, если вы посмотрите на него, тогда как STEVE отделен от полярного сияния — большая полоса, пересекающая небо», — заявила физик из Университета Калгари Эмма Спэнсвик.

Недавно ученые развернули обсерваторию Transition Region Explorer, предназначенную для записи полярных сияний в цветовых профилях, откалиброванных для предоставления надежных спектральных данных. Это позволило исследователям проанализировать смесь длин волн, составляющих белый свет, для получения подсказок о том, как он появился.

Ученые выяснили, что пятна простираются на десятки или даже сотни километров, появляются в активных полярных сияниях и, вероятно, вызваны чем-то в отображении, выделяющим тепло, которое, в свою очередь, запускает химические реакции, способные испускать континуум электромагнитных длин волн.

По мнению исследователей, весь процесс может представлять собой новую цепочку событий, косвенно связанных с полярными сияниями.

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